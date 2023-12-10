8. kez derbiye çıktı

Kanarya'nın teknik direktörü İsmail Kartal, Beşiktaş maçıyla birlikte sarı-lacivertlilerin başında 8. derbisine çıktı. Tecrübeli hoca, sahadan 5. kez galip ayrılan taraf oldu. Beşiktaş'a karşı 4. maçına çıkan Kartal, 2. galibiyetine imza attı. İsmail Kartal'ın Galatasaray'a karşı ise 4 karşılaşmada biri penaltılarla olmak üzere 3 galibiyet ve 1 mağlubiyeti bulunuyor.

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Fenerbahçe'nin başında Beşiktaş'a rakip olduğu dört Süper Lig maçını da kaybetmeyen İsmail Kartal (3G 1B), sarı-lacivertli ekiple bu rekabette 3+ galibiyet alan ikinci Türk teknik direktör oldu.

İTİRAZDAN SARI KART GÖRDÜ

İsmail Kartal, ilk yarının uzatma dakikalarında sarı kart gördü. 45+1'de gelişen pozisyonda faule isyan eden Kartal, hakem Atilla Karaoğlan tarafından sarı kartla cezalandırıldı.