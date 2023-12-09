Sebastian Szymanski: Önemli olan camia olarak elde ettiğimiz 3 puandı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda ezeli rakibi Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etmeyi başardı.

Sarı-lacivertlilerin 3. golünü kaydeden Sebastian Szymanski, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte yıldız futbolcunun açıklamaları:

"Açıkçası o boş pozisyonu nasıl kaçırdım, bilmiyorum. Kaptanımız Dzeko çok güzel bir pas atmıştı. Sonrasında gol attım. Çok güzel bir takım ruhu sergiledik. Sahadaki herkes büyük kulüp futbolcusu gibi oynadı. Fenerbahçe'yi çok iyi temsil ettik. Bizim için çok önemli bir galibiyetti. Kritik bir 3 puan aldık."

"Taraftarımız, camiamız açısından çok önemli bir galibiyet olduğunu düşünüyorum. Önemli bir 3 puan elde ettik. Böyle istatistiklere sahip olmak her zaman iyi hissettirir ama bugün önemli olan camia olarak elde ettiğimiz 3 puandı. Kendi kariyer gelişimim açısından da mutluyum."