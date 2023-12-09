Haberler Fenerbahçe Edin Dzeko'dan Beşiktaş maçı sonrası Szymanski itirafı!

Edin Dzeko'dan Beşiktaş maçı sonrası Szymanski itirafı!

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de 15. hafta maçında Beşiktaş'ı deplasmanda 3-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası Edin Dzeko'dan flaş açıklamalar geldi. FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2023 Cumartesi 21:33
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Edin Dzeko'dan Beşiktaş maçı sonrası Szymanski itirafı!

Fenerbahçe'nin Boşnak golcüsü Edin Dzeko, 3-1 kazandıkları Beşiktaş derbisi sonrası konuştu.

Mücadeleyi değerlendiren Edin Dzeko, "Çok iyi bir oyun sergiledik. Takım harika bir performans sergiledi ilk dakikadan son dakikaya kadar. Çok iyi futbol oynadık. İkili mücadelelerde çok iyiydik. Kendi hatamızdan penaltı golü yedik. Sonra durmadık. Biliyorduk maçı kazanacağımızı. Bu takımla gerçekten gurur duyuyorum." dedi.

Attığı gol hakkında konuşan Dzeko, "Keşke Sebastian attığı golün öncesinde asistimi değerlendirebilseydi. O her zaman böyle, daha zor pozisyonlarda gol atmayı çok seviyor. Çok fazla gol oyuncunun gol atması takımımız için çok iyi. Tek oyuncuya bağlı olsak sorun olurdu. Fred de aslında çok pozisyona giriyor. Burada oynamak kolay değil ama takımımız çok iyi performans sergiledi." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

DİĞER
BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ (1-3) | BJK-FB derbisi goller ve maçtan dakikalar! Süper Lig Beşiktaş Fenerbahçe maçı geniş özeti
Başkan Erdoğan'dan "Gazze" resti: Adil bir dünya mümkün ama ABD ile değil!
Toroğlu değerlendirdi! F.Bahçe'nin ilk penaltısında karar doğru mu?
Real Madrid'den G.Saray'a geliyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'de derbi galibiyeti coşkusu!
Toroğlu değerlendirdi! "2. penaltı..."
Çılgın Sayısal Loto çekildi! | (9 Aralık)
Deniz tarağı nedir, nasıl yenir? 3 ADIMDA PRATİK DENİZ TARAĞI TARİFİ
MISIR EKMEĞİ TARİFİ
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de derbi galibiyeti coşkusu! F.Bahçe'de derbi galibiyeti coşkusu! 23:40
Dortmund'a evinde Leipzig şoku! Dortmund'a evinde Leipzig şoku! 23:04
Toroğlu değerlendirdi! "2. penaltı..." Toroğlu değerlendirdi! "2. penaltı..." 22:49
Arsenal'e A. Villa çelmesi! Arsenal'e A. Villa çelmesi! 22:44
Toroğlu değerlendirdi! F.Bahçe'nin ilk penaltısında karar doğru mu? Toroğlu değerlendirdi! F.Bahçe'nin ilk penaltısında karar doğru mu? 22:40
Beşiktaş'ın penaltısı doğru mu? Beşiktaş'ın penaltısı doğru mu? 22:14
Daha Eski
Milan'a Atalanta şoku! Milan'a Atalanta şoku! 22:03
Chamberlain: F.Bahçe bizden üstündü! Chamberlain: F.Bahçe bizden üstündü! 21:57
Mert: Söylenecek çok şey var ama.... Mert: Söylenecek çok şey var ama.... 21:55
"Şampiyonluk için bu tip maçları kazanmalıyız!" "Şampiyonluk için bu tip maçları kazanmalıyız!" 21:53
Szymanski: Önemli olan... Szymanski: Önemli olan... 21:46
Kartal: Oynamak istediğimiz futbol bu! Kartal: Oynamak istediğimiz futbol bu! 21:44