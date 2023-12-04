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Hakemlere mesaj verme
Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, Pendikspor- Galatasaray maçı üzerinden MHK'ye ve TFF'ye sert sözlerle yükledi. Yapılan açıklamada; "Siltaş Yapı Pendikspor- Galatasaray maçındaki fahiş hakem hataları yapıldığı kanaatine rağmen VAR hakemi Mustafa Öğretmenoğlu, Trabzonspor-Kayserispor maçında AVAR hakemi olarak görev almıştır. Tüm bu yaşananlara rağmen Mustafa Öğretmenoğlu'nun maça atanması doğal olarak kamuoyu tarafından sorgulanmaktadır. Bir haftada bu yaşananlar, yıllardır kulübümüzün anlatmaya çalıştığı, son haftalarda ise futbol kamuoyunun genelinde konuşulan 'atama yöntemi ile hakemlere mesaj verme' sorununun en son örneği olmuştur" ifadeleri kullanıldı.
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