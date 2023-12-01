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İsmail Kartal çıldırdı
İsmail Kartal, her ne kadar Fatih Karagümrük maçı sonrasında "Oyuncu arayışımız yok" dese de yönetime Alanyasporlu Furkan Bayır'ın ismini verdi. Branco ise oyuncunun yetersiz olduğunu belirterek bu transferi reddetti. İlk kez sesini yükselten Kartal'ın Branco'ya, "Samet'i alırken yeterliydi de ben Furkan'ı isteyince mi yetersiz oldu" dediği iddia edildi.
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