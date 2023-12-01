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Fenerbahçe Konferans Ligi'nde gruptan nasıl çıkar? İşte tüm ihtimaller

UEFA Konferans Ligi H Grubu beşinci maçında Fenerbahçe deplasmanda Nordsjaelland'a konuk oldu. Sarı lacivertliler Danimarka'da rakibine 6-1 mağlup oldu. Sarı lacivertlilerin sürpriz mağlubiyeti sonrası grupta işler karıştı. İşte Fenerbahçe'nin gruptan çıkma ihtimalleri... | FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2023 Cuma 09:24 Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2023 Cuma 10:15
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Fenerbahçe Konferans Ligi'nde nasıl tur atlar? İşte tüm ihtimaller

Grubun diğer karşılaşmasında Spartak Trnava ile Ludogorets karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe Konferans Ligi'nde nasıl tur atlar? İşte tüm ihtimaller

Bulgaristan ekibi Ludogorets, son dakikada bulduğu golle rakibini 2-1 mağlup ederek Fenerbahçe'nin üstüne çıktı.

Fenerbahçe Konferans Ligi'nde nasıl tur atlar? İşte tüm ihtimaller

FENERBAHÇE ÜÇÜNCÜLÜĞE GERİLEDİ

Fenerbahçe'yi 6-1 mağlup eden Nordsjaelland puanını 10'a yükseltip son maçlar öncesi liderlik koltuğuna oturdu.

Fenerbahçe Konferans Ligi'nde nasıl tur atlar? İşte tüm ihtimaller

Fenerbahçe ise 9 puanda kalarak 3. sıraya geriledi.

Fenerbahçe Konferans Ligi'nde nasıl tur atlar? İşte tüm ihtimaller

Fenerbahçe ile ikili puanı ve averajı eşit olan Bulgaristan ekibi Ludogorets, sarı-lacivertlilerin ağır yenilgisiyle birlikte genel averajda öna geçip son maçlar öncesi ikinci sıraya yükseldi.

Fenerbahçe Konferans Ligi'nde nasıl tur atlar? İşte tüm ihtimaller

KAZANMASI DURUMUNDA GRUPTAN ÇIKIYOR

Fenerbahçe grupta 1 puanı bulunan Spartak Trnava'yı Ülker Stadyumu'nda konuk edecek.

Fenerbahçe Konferans Ligi'nde nasıl tur atlar? İşte tüm ihtimaller

Temsilcimiz Fenerbahçe Trnava'yı mağlup etmesi durumunda grubundan çıkma başarısı gösterecek.

Fenerbahçe Konferans Ligi'nde nasıl tur atlar? İşte tüm ihtimaller

Sarı lacivertliler Trnava'yı mağlup eder Ludogorets - Nordsjaelland maçı da berabere biterse temsilcimiz gruptan lider olarak çıkacak. Son maçı Ludogorets kazanırsa bu kez liderlik için averaj hesaplanacak.

Fenerbahçe Konferans Ligi'nde nasıl tur atlar? İşte tüm ihtimaller

Ludogorets'in kazanması durumunda genel averaja bakılacak. Nordsjaelland'ın Ludogorets'i yenmesi halinde ise Fenerbahçe grubu ikinci bitirecek.

Fenerbahçe Konferans Ligi'nde nasıl tur atlar? İşte tüm ihtimaller

Fenerbahçe, Spartak Trnava'ya mağlup olması durumunda ise Avrupa kupalarına veda etme riski bulunuyor. Bulgaristan ekibi Ludogorets'in de farklı mağlup olmasını bekleyecek.

Fenerbahçe Konferans Ligi'nde nasıl tur atlar? İşte tüm ihtimaller

Fenerbahçe, Spartak Trnava ile berabere kalması halinde Nordsjaelland'ın Ludogorest'i mağlup etmesini bekleyecek. Bu durumda temsilcimiz grubu ikinci sırada tamamlayacak.

Fenerbahçe Konferans Ligi'nde nasıl tur atlar? İşte tüm ihtimaller

KONFERANS LİGİ H GRUBU PUAN DURUMU

Nordsjaelland - 10 puan

Lodogorets - 9 puan

Fenerbahçe - 9 puan

Trnava - 1 puan

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