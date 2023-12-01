Fenerbahçe Konferans Ligi'nde gruptan nasıl çıkar? İşte tüm ihtimaller

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi H Grubu 5. maçında Danimarka ekibi Nordsjaelland'a konuk oldu.
Sarı lacivertliler deplasmanda 6-1'lik skorla ağır bir mağlubiyet aldı.
Temsilcimiz aldığı mağlubiyetle grupta işleri zora soktu.
Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi H Grubu 5. maçında Danimarka ekibi Nordsjaelland'a konuk oldu.
Sarı lacivertliler deplasmanda 6-1'lik skorla ağır bir mağlubiyet aldı.
Temsilcimiz aldığı mağlubiyetle grupta işleri zora soktu.
Grubun diğer karşılaşmasında Spartak Trnava ile Ludogorets karşı karşıya geldi.
Bulgaristan ekibi Ludogorets, son dakikada bulduğu golle rakibini 2-1 mağlup ederek Fenerbahçe'nin üstüne çıktı.
FENERBAHÇE ÜÇÜNCÜLÜĞE GERİLEDİ
Fenerbahçe'yi 6-1 mağlup eden Nordsjaelland puanını 10'a yükseltip son maçlar öncesi liderlik koltuğuna oturdu.
Fenerbahçe ise 9 puanda kalarak 3. sıraya geriledi.
Fenerbahçe ile ikili puanı ve averajı eşit olan Bulgaristan ekibi Ludogorets, sarı-lacivertlilerin ağır yenilgisiyle birlikte genel averajda öna geçip son maçlar öncesi ikinci sıraya yükseldi.
KAZANMASI DURUMUNDA GRUPTAN ÇIKIYOR
Fenerbahçe grupta 1 puanı bulunan Spartak Trnava'yı Ülker Stadyumu'nda konuk edecek.
Temsilcimiz Fenerbahçe Trnava'yı mağlup etmesi durumunda grubundan çıkma başarısı gösterecek.
Sarı lacivertliler Trnava'yı mağlup eder Ludogorets - Nordsjaelland maçı da berabere biterse temsilcimiz gruptan lider olarak çıkacak. Son maçı Ludogorets kazanırsa bu kez liderlik için averaj hesaplanacak.
Ludogorets'in kazanması durumunda genel averaja bakılacak. Nordsjaelland'ın Ludogorets'i yenmesi halinde ise Fenerbahçe grubu ikinci bitirecek.
Fenerbahçe, Spartak Trnava'ya mağlup olması durumunda ise Avrupa kupalarına veda etme riski bulunuyor. Bulgaristan ekibi Ludogorets'in de farklı mağlup olmasını bekleyecek.
Fenerbahçe, Spartak Trnava ile berabere kalması halinde Nordsjaelland'ın Ludogorest'i mağlup etmesini bekleyecek. Bu durumda temsilcimiz grubu ikinci sırada tamamlayacak.
KONFERANS LİGİ H GRUBU PUAN DURUMU
Nordsjaelland - 10 puan
Lodogorets - 9 puan
Fenerbahçe - 9 puan
Trnava - 1 puan