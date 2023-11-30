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FENERBAHÇE HABERİ: Djiku'dan transfer sözleri! "Sunulan proje..."

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin başarılı stoperi Alexander Djiku, sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giyemiyor. İyileşme sürecine giren Ganalı savunmacı, antrenmanlara başladı. Beşiktaş derbisinde sahada olması beklenen Djiku, transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Burak Şentürk)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2023 Perşembe 11:47
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BURAK ŞENTÜRK
FENERBAHÇE HABERİ: Djiku'dan transfer sözleri! "Sunulan proje..."

Fenerbahçe'nin Ganalı savunmacısı Alexander Djiku, transferiyle ilgili konuştu.

FENERBAHÇE HABERİ: Djiku'dan transfer sözleri! "Sunulan proje..."

Sarı-lacivertlilerin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı yıldız futbolcu, kısa sürede kalitesini konuşturdu.

FENERBAHÇE HABERİ: Djiku'dan transfer sözleri! "Sunulan proje..."

Sergilediği performansla dikkat çeken Djiku, teknik direktör İsmail Kartal'ın değişilmez isimleri arasına girdi.

FENERBAHÇE HABERİ: Djiku'dan transfer sözleri! "Sunulan proje..."

Bir süredir sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan başarılı oyuncunun eksikliği Fenerbahçe'yi olumsuz etkiledi.

FENERBAHÇE HABERİ: Djiku'dan transfer sözleri! "Sunulan proje..."

Savunma hattındaki kurgunun bozulması, Trabzonspor ve Adana Demirspor maçlarında puan kayıplarını beraberinde getirdi.

FENERBAHÇE HABERİ: Djiku'dan transfer sözleri! "Sunulan proje..."

İyileşme sürecine giren ve antrenmanlara başlayan Djiku'nun geri dönüşü dört gözle bekleniyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Djiku'dan transfer sözleri! "Sunulan proje..."

Sivasspor maçında da görev alamayacak olan yıldız savunmacının Beşiktaş derbisinde sahada olması arzulanıyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Djiku'dan transfer sözleri! "Sunulan proje..."

Foot Mercato'ya konuşan başarılı savunmacı, Fenerbahçe'ye transfer olma nedenini açıkladı.

İşte o sözler...

FENERBAHÇE HABERİ: Djiku'dan transfer sözleri! "Sunulan proje..."

Sarı-lacivertlilerin projesini öven Djiku, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Fred ve Livakovic gibi üst düzey yeteneklerin takımda rekabetçi bir hava oluşturduğunu söyledi.

FENERBAHÇE HABERİ: Djiku'dan transfer sözleri! "Sunulan proje..."

Öte yandan Djiku, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yer almasının tercih sebeplerinden biri olduğunu ifade etti.

FENERBAHÇE HABERİ: Djiku'dan transfer sözleri! "Sunulan proje..."

Ganalı stoper, "Zaten Strasbourg'la bir turnuvada oynamıştım ve kısa vadede bunu tekrar deneyimlemek istedim." açıklamasını yaptı.

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