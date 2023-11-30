FENERBAHÇE HABERİ: Djiku'dan transfer sözleri! "Sunulan proje..."

Fenerbahçe'nin Ganalı savunmacısı Alexander Djiku, transferiyle ilgili konuştu.
Fenerbahçe'nin Ganalı savunmacısı Alexander Djiku, transferiyle ilgili konuştu.
Sarı-lacivertlilerin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı yıldız futbolcu, kısa sürede kalitesini konuşturdu.
Sergilediği performansla dikkat çeken Djiku, teknik direktör İsmail Kartal'ın değişilmez isimleri arasına girdi.
Bir süredir sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan başarılı oyuncunun eksikliği Fenerbahçe'yi olumsuz etkiledi.
Savunma hattındaki kurgunun bozulması, Trabzonspor ve Adana Demirspor maçlarında puan kayıplarını beraberinde getirdi.
İyileşme sürecine giren ve antrenmanlara başlayan Djiku'nun geri dönüşü dört gözle bekleniyor.
Sivasspor maçında da görev alamayacak olan yıldız savunmacının Beşiktaş derbisinde sahada olması arzulanıyor.
Foot Mercato'ya konuşan başarılı savunmacı, Fenerbahçe'ye transfer olma nedenini açıkladı.
İşte o sözler...
Sarı-lacivertlilerin projesini öven Djiku, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Fred ve Livakovic gibi üst düzey yeteneklerin takımda rekabetçi bir hava oluşturduğunu söyledi.
Öte yandan Djiku, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yer almasının tercih sebeplerinden biri olduğunu ifade etti.
Ganalı stoper, "Zaten Strasbourg'la bir turnuvada oynamıştım ve kısa vadede bunu tekrar deneyimlemek istedim." açıklamasını yaptı.