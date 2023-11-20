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FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE 📺 | FB - BJK Kadın Futbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Kadınlar Süper Ligi'nde dev derbi heyecanı futbolseverleri bekliyor. Fenerbahçe Petrol Ofisi ile Beşiktaş JK United Payment karşı karşıya gelecek. Ülker Stadyumu'nda oynanacak müsabakaya yoğun ilgi gösterilmesi bekleniyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2023 Pazartesi 09:46 Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2023 Pazartesi 10:00
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FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE 📺 | FB - BJK Kadın Futbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Kadınlar Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nı konuk edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Beşiktaş maçı 20 Kasım Pazartesi günü saat 18.45'te Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak. Müsabaka TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ DERBİSİ CANLI İZLE

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