FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE 📺 | FB - BJK Kadın Futbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Kadınlar Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nı konuk edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Fenerbahçe - Beşiktaş maçı 20 Kasım Pazartesi günü saat 18.45'te Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak. Müsabaka TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.
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