Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ: Zlatko Dalic'ten Dominik Livakovic için çarpıcı sözler! "Sorgulamak istemiyorum..."

FENERBAHÇE HABERİ: Zlatko Dalic'ten Dominik Livakovic için çarpıcı sözler! "Sorgulamak istemiyorum..."

EURO 2024 Elemeleri'nde Letonya ve Ermenistan ile karşılaşacak olan Hırvatistan'da teknik direktör Zlatko Dalic, basın toplantısında açıklamarda bulundu. Dalic, Fenerbahçe'nin kalesini koruyan Dominik Livakovic hakkında çarpıcı sözler söyledi. İşte o açıklama...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2023 Salı 14:38 Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2023 Salı 14:42
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Zlatko Dalic'ten Dominik Livakovic itirafı! "Performansı..."

İŞTE DALIC'İN SÖZLERİ:

Livakovic bizim ilk tercihimiz, desteğimize sahip bir oyuncu.

Zlatko Dalic'ten Dominik Livakovic itirafı! "Performansı..."

Bir sakatlık olmadığı sürece kalede olmaya devam edecek.

Zlatko Dalic'ten Dominik Livakovic itirafı! "Performansı..."

Birçok kez bizi kurtardı ve onu sorgulamak istemiyorum. Livakovic ilk tercihimiz olmaya devam edecek.

Zlatko Dalic'ten Dominik Livakovic itirafı! "Performansı..."

Hırvat kaleci Livakovic, Fenerbahçe formasıyla bu sezon 11 karşılaşmada görev aldı.

Zlatko Dalic'ten Dominik Livakovic itirafı! "Performansı..."

6 maçta kalesini gole kapatan 28 yaşındaki eldiven, kalesindeki 10 gole ise engel olmadı.

Zlatko Dalic'ten Dominik Livakovic itirafı! "Performansı..."

Sarı-lacivertliler, Dominik Livakovic'i yoğun çabalar sonucunda 6 milyon 650 bin euro karşılığında Dinamo Zagreb'ten kadrosuna katmıştı.

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