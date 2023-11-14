FENERBAHÇE HABERİ: Zlatko Dalic'ten Dominik Livakovic için çarpıcı sözler! "Sorgulamak istemiyorum..."

EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda lider konumda bulunanan A Milli Takım'ımızın gruptaki en önemli rakiplerinden olan Hırvatistan, Letonya ve Ermenistan ile karşılaşacak.
EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda lider konumda bulunanan A Milli Takım'ımızın gruptaki en önemli rakiplerinden olan Hırvatistan, Letonya ve Ermenistan ile karşılaşacak.
Hırvatistan Teknik Direktörü Zlatko Dalic, EURO 2024 Elemeleri'nde oynayacakları maçlar öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Dalic, Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı yıldız kaleci Livakovic hakkında da çarpıcı sözler söyledi.
İŞTE DALIC'İN SÖZLERİ:
Livakovic bizim ilk tercihimiz, desteğimize sahip bir oyuncu.
Bir sakatlık olmadığı sürece kalede olmaya devam edecek.
Birçok kez bizi kurtardı ve onu sorgulamak istemiyorum. Livakovic ilk tercihimiz olmaya devam edecek.
Hırvat kaleci Livakovic, Fenerbahçe formasıyla bu sezon 11 karşılaşmada görev aldı.
6 maçta kalesini gole kapatan 28 yaşındaki eldiven, kalesindeki 10 gole ise engel olmadı.
Sarı-lacivertliler, Dominik Livakovic'i yoğun çabalar sonucunda 6 milyon 650 bin euro karşılığında Dinamo Zagreb'ten kadrosuna katmıştı.
Livakovic'in güncel piyasa değeri ise 12 milyon euro.