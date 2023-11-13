Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gözdesine talip çıktı! Dünya devi istiyor

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı içinde olan Fenerbahçe ve Galatasaray'da gözler ocak ayına çevrildi.
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı içinde olan Fenerbahçe ve Galatasaray'da gözler ocak ayına çevrildi.
İki ezeli rakip, devre arası transfer dönemide eksik görülen bölgelere takviye yapmak istiyor.
Yaz transfer 6 numara transferini ocak ayına bırakan Fenerbahçe'de listede Leicester City'de forma giyen Wilfred Ndidi yer alıyor.
Ndidi, aynı zamanda Tanguy Ndombele'den beklediği verimi alamayan Galatasaray'ın da gözdesi durumunda.
Öte yandan Nijeryalı oyuncunun transferinde Fenerbahçe ve Galatasaray'a dev bir rakip çıktı.
Sport'un haberine göre, 26 yaşındaki orta saha oyuncusunu Barcelona da istiyor.
Katalan ekibinin, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ndidi'yi bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmak istediği belirtildi.
Barcelona'nın daha önce de Ndidi'yi kadrosuna katmak istediği, ancak 60 milyon sterlin değerindeki fiyatı nedeniyle vazgeçtiği hatırlatıldı.
Oyuncunun, Barcelona'ya imza atma olasılığının yüksek olduğu ifade edildi.
Ndidi, Leicester City formasıyla bu sezon 15 maçta 3 gol, 4 asistlik bir performans sergiledi.