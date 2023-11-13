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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gözdesine talip çıktı! Dünya devi istiyor

Son dakika spor haberleri: Trendyol Süper Lig'de ilk iki sırada bulunan Fenerbahçe ve Galatasaray'da devre arası transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Ezeli rakiplerin ilgilendiği orta saha oyuncusuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Avrupa basını, sarı-kırmızılılar ile sarı-lacivertlilere transferde rakip olan takımı duyurdu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2023 Pazartesi 22:58 Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2023 Pazartesi 23:26
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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gözdesine talip çıktı! Dünya devi istiyor

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı içinde olan Fenerbahçe ve Galatasaray'da gözler ocak ayına çevrildi.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gözdesine talip çıktı! Dünya devi istiyor

İki ezeli rakip, devre arası transfer dönemide eksik görülen bölgelere takviye yapmak istiyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gözdesine talip çıktı! Dünya devi istiyor

Yaz transfer 6 numara transferini ocak ayına bırakan Fenerbahçe'de listede Leicester City'de forma giyen Wilfred Ndidi yer alıyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gözdesine talip çıktı! Dünya devi istiyor

Ndidi, aynı zamanda Tanguy Ndombele'den beklediği verimi alamayan Galatasaray'ın da gözdesi durumunda.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gözdesine talip çıktı! Dünya devi istiyor

Öte yandan Nijeryalı oyuncunun transferinde Fenerbahçe ve Galatasaray'a dev bir rakip çıktı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gözdesine talip çıktı! Dünya devi istiyor

Sport'un haberine göre, 26 yaşındaki orta saha oyuncusunu Barcelona da istiyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gözdesine talip çıktı! Dünya devi istiyor

Katalan ekibinin, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ndidi'yi bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmak istediği belirtildi.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gözdesine talip çıktı! Dünya devi istiyor

Barcelona'nın daha önce de Ndidi'yi kadrosuna katmak istediği, ancak 60 milyon sterlin değerindeki fiyatı nedeniyle vazgeçtiği hatırlatıldı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gözdesine talip çıktı! Dünya devi istiyor

Oyuncunun, Barcelona'ya imza atma olasılığının yüksek olduğu ifade edildi.

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