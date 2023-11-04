DİĞER
Hatay maçının hakemi bıraktı
Fenerbahçe'nin Hatayspor ile oynadığı maçın yardımcı hakemi Kemal Yılmaz 27 yıllık mesleğini bıraktı. Yılmaz yaptığı açıklamada "Bu maçta hakemin görmediği bir pozisyonda kendisine uyarıda bulundum. Orta hakem de bunu olumlu değerlendirip penaltı verdi. Maç sonu MHK'ye bildirilen notlar bu kararın sağlıklı değerlendirildiğini kanıtlar nitelikte. Bu hafta maçlarda görev beklentim vardı ancak gerçekleşmedi. MHK'nin bu tutumunu hakemlerin özgür, tarafsız ve adil karar verme süreçlerini engelleyici veya zorlaştırıcı bir yaklaşım olarak değerlendiriyorum. 27 yıldır büyük sevgi ile yürüttüğüm hakemlik kariyerimi sonlandırıyorum" dedi.
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.