PENDİKSPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE 📺 | Pendikspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? FB maçı ne zaman?

PENDİKSPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE - Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Fenerbahçe, Pendikspor'a konuk olacak. Ligde 9'da 9 ile ilerleyen Fenerbahçe, kazanarak üst üste 10. galibiyetini almak ve zirvedeki yerini korumak istiyor. İsmail Kartal takımın başına geldiğinden bu yana yenilgi yüzü görmeyen Fenerbahçe'de en çok gol katkısın Dzeko, Sebastian Szymanski, Tadic, İrfan Can Kahveci'den aldı. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe maçı ne zaman? Pendikspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? FB maçı saat kaçta? İşte detaylar...

FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN? PENDİKSPOR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Pendikspor - Fenerbahçe maçı 29 Ekim Pazar günü saat 19:00'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz. Müsabakanın canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz.

PENDİKSPOR - FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER

Pendikspor: Erdem Canpolat, Erdem Özgenç, Welinton, Berkay, Sequira, Vukovic, Lusamba, Halil, Romero, Endri Çekici, Ahmed Hassan

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Samet, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can, Szymanski, Dusan Tadic, Edin Dzeko

FENERBAHÇE İLE PENDİKSPOR 3. KEZ RAKİP

Trendyol Süper Lig'in en formda ekibi Fenerbahçe ile bu sezon lige yükselen Pendikspor karşı karşıya gelecek. Tarihinde ilk kez Trendyol Süper Lig'e yükselen Pendikspor, ligde ise ilk kez Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak. İki takım daha önce iki kez Türkiye Kupası'nda eşleşti. 14 Aralık 1999'da Pendik'te oynanan 3. tur mücadelesinde ev sahibi maçı 2-1 kazanarak tur atlayan taraf olurken, 2012-2013 sezonunda oynanan 4. tur maçında ise bu kez sarı-lacivertliler sahadan galip ayrıldı. Bu süreçte iki tarafın da toplamda ikişer golü bulunuyor.

20 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ

Sarı-lacivertliler, bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi ve Süper Lig'de oynadığı 18 maçtan galibiyetle ayrıldı. Konferans Ligi elemelerinde 6 müsabakaya çıkan Kanarya, 3 kez de gruplarda mücadele etti. İsmail Kartal'ın öğrencileri, Süper Lig'de de 9 maç oynarken, bu süreçteki tüm maçlarda rakiplerine üstünlük sağlayarak 18 maçlık galibiyet serisi elde etti. Geçtiğimiz sezonun son lig maçında Gaziantep FK ve Türkiye Kupası finalinde Başakşehir'i de mağlup eden Fenerbahçe, böylelikle 20 maçta sahadan galibiyetle ayrıldı.

FENERBAHÇE KAZANIRSA REKORU GELİŞTİRECEK

Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı 9 karşılaşmadan da galip ayrıldı. Sarı-lacivertliler, Gaziantep FK'yı mağlup ederek başladığı sezonda sırasıyla Samsunspor ve MKE Ankaragücü'nü deplasmanda yendi. İç sahada Antalyaspor'u, deplasmanda da Alanyaspor'u saf dışı bırakan Kanarya, sonrasında Başakşehir, Çaykur Rizespor, Kasımpaşa ve Hatayspor maçlarında sahadan 3 puanla ayrılmayı başardı. 'Lig tarihinde sezona en iyi başlayan takım' rekorunun sahibi olan Fenerbahçe, Pendikspor'u yenmesi halinde rekoru 10 maça çıkaracak.

DIŞ SAHADA GOL YEMEDİ

Fenerbahçe, bu sezon deplasmanda 4 kez mücadele etti. Kanarya, galibiyet serisinin yanı sıra savunmasında gösterdiği performansla da dikkat çekiyor. Samsunspor ve Kasımpaşa'yı 2-0, MKE Ankaragücü ve Alanyaspor'u da 1-0'lık skorlarla mağlup eden sarı-lacivertliler kalesini gole kapattı. Fenerbahçe, ligde oynadığı 9 maçın 6'sında da rakiplerine gol izni vermedi.

LİGİN EN GOLCÜ TAKIMI

9 maçlık galibiyet serisinde takımın hücum yönü de istatistiklere yansıdı. Rakip filelere 24 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde ise 5 gol gördü. Ligin en golcü takımı olan sarı-lacivertliler, Galatasaray ile birlikte ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.

DZEKO VE SZYMANSKI ÖN PLANDA

Fenerbahçe'nin bu sezonki başarılı grafiğinde Bosna Hersekli forvet Edin Dzeko ile Polonyalı orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski'nin performansı da ön plana çıktı. 9 maçta forma giyen Dzeko, 7 gol, 4 asist; Szymanski ise 6 gol, 1 asistlik katkı sağladı. Bu sezon performansıyla dikkat çeken İrfan Can Kahveci'nin de ligde 4 gol, 3 asisti bulunuyor.

ABDULKADİR BİTİGEN DÜDÜK ÇALACAK

Pendikspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Bitigen'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Süleyman Özay yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Murat Erdoğan olacak.