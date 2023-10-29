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Fenerbahçe'de flaş Szymanski gelişmesi! Sözleşmesindeki kritik detay...

Fenerbahçe'nin yıldızı Sebastian Szymanski'de flaş bir gelişme yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, kısa sürede gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına giren Szymanski'yi düşük bir rakama bırakmak istemiyor. İşte Szymanski'nin sözleşmesindeki kritik detay...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2023 Pazar 11:40
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Fenerbahçe'de flaş Szymanski gelişmesi! Sözleşmesindeki kritik detay...

Fenerbahçe'de yüzler gülüyor.

Fenerbahçe'de flaş Szymanski gelişmesi! Sözleşmesindeki kritik detay...

Sarı-lacivertli ekip bu sezon 18 maça çıktı.

Fenerbahçe'de flaş Szymanski gelişmesi! Sözleşmesindeki kritik detay...

Kanarya oynadığı bütün maçları kazanmayı başardı.

Fenerbahçe'de flaş Szymanski gelişmesi! Sözleşmesindeki kritik detay...

Fenerbahçe'nin galibiyet serisinin mimarlarından olan Sebastian Szymanski, gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çekti.

Fenerbahçe'de flaş Szymanski gelişmesi! Sözleşmesindeki kritik detay...

Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski'nin Sarı-Lacivertli kulübe transfer olması aşamasında çok önemli bir ayrıntı ortaya çıktı.

Fenerbahçe'de flaş Szymanski gelişmesi! Sözleşmesindeki kritik detay...

Szymanski'nin menajeri Mariusz Piekarsk, Polonyalı yıldızın bonservisi Dinamo Moskova kulübünden alınırken 20 milyon Euro serbest kalma bedeli koydurtmak istedi.

Fenerbahçe'de flaş Szymanski gelişmesi! Sözleşmesindeki kritik detay...

Ancak menajer Mariusz Piekarsk'ın bu ısrarı Fenerbahçe tarafından sıkı müzakerelerle reddedildi.

Fenerbahçe'de flaş Szymanski gelişmesi! Sözleşmesindeki kritik detay...

Takvim'in haberine göre 24 yaşındaki yıldızın sözleşmesinde serbest kalma maddesi yer almadı.

Fenerbahçe'de flaş Szymanski gelişmesi! Sözleşmesindeki kritik detay...

Bunun ne kadar doğru bir tercih olduğu ise bugünlerde ortaya çıkmış durumda.

Fenerbahçe'de flaş Szymanski gelişmesi! Sözleşmesindeki kritik detay...

DEVLER ŞİMDİDEN PEŞİNE DÜŞTÜ

Szymanskı'nin piyasa değeri 18-20 milyon Euro civarında gösteriliyor.

Fenerbahçe'de flaş Szymanski gelişmesi! Sözleşmesindeki kritik detay...

Ancak ilgilenen kulüplere bakıldığında Fenerbahçe oyuncuyu satma kararı aldığını bu rakamın çok daha üzerinde bir rakamı kabul ettireceği kesin gibi.

Fenerbahçe'de flaş Szymanski gelişmesi! Sözleşmesindeki kritik detay...

Szymanski'yi Liverpool ve Napoli gibi kulüpler takibe almış durumda.

Fenerbahçe'de flaş Szymanski gelişmesi! Sözleşmesindeki kritik detay...

Polonyalı yıldız sezon başında Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Fenerbahçe'de flaş Szymanski gelişmesi! Sözleşmesindeki kritik detay...

Szymanski bu sezon sarı-lacivertli formayı toplamda 18 maça çıktı.

Fenerbahçe'de flaş Szymanski gelişmesi! Sözleşmesindeki kritik detay...

Yıldız oyuncu takımına 9 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.

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