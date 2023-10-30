Haberler Fenerbahçe Ömer Üründül Pendikspor - Fenerbahçe maçını yorumladı

Ömer Üründül Pendikspor - Fenerbahçe maçını yorumladı

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Pendikspor'a konuk oldu. Sarı-lacivertliler, rakibini 5-0 mağlup ederek 10'da 10 yaptı. Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül, Pendikspor - Fenerbahçe maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazı... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2023 Pazartesi 08:59
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Ömer Üründül Pendikspor - Fenerbahçe maçını yorumladı

ÖMER ÜRÜNDÜL - FRED İÇİN DAHA ÖNCE UYARMIŞTIM

Fenerbahçe maça problemli başladı. Daha ilk dakikada Becao bir adale sıkıntısı yaşadı. 4-5 dakika sonra da Fred sakatlanıp çıktı.

Ömer Üründül Pendikspor - Fenerbahçe maçını yorumladı

30. dakikadaki gole kadar Fenerbahçe tek kale oynuyordu. Ama etkili de değildi, pozisyon da bulamıyordu. Tempo düşüktü. Rakip 10 kişiyle alan daraltıyor ve geriden uzun toplarla çıkıp prese takılmıyordu.

Ömer Üründül Pendikspor - Fenerbahçe maçını yorumladı

Zaten ilk gol de Pendikspor'un kendi alanından çıkarken kaptırdığı toptan geldi. Devre sonundaki golle de takım rahatladı. Pendik artık mecburen açık oynamaya başlayınca geniş alanları pozisyon zenginliğiyle değerlendirdiler.

Ömer Üründül Pendikspor - Fenerbahçe maçını yorumladı

Deneyimli santrfor Dzeko kendini sıkmadan hat-trick yaptı. Sonuçta yine farklı bir galibiyetle seriye devam geldi. Dün gece en disiplinli ve fizik kalitelerini de ön plana çıkaran oyuncular her zamanki isimlerdi. İsmail, Osayi, Ferdi

Ömer Üründül Pendikspor - Fenerbahçe maçını yorumladı

Şimdi gelelim eleştirilerime… Haftalardır hem gazetemdeki köşemde hem de TRT'deki programlarımda sürekli Fred ve Tadic'in fizik açıdan düşüş içerisinde olduklarını belirttim. Hatta Tadic'in üstün kalitesiyle belli bir metrekarede oynadığını yazdım. Daha önceden tanıdığım Fred'in de Fenerbahçe'de çok az işler yaptığını söyledim. Bu konuda da önemli eleştiriler aldım. Ama yine haklı çıktım.

Ömer Üründül Pendikspor - Fenerbahçe maçını yorumladı

Fred'in daha 6. dakikada kasığı attı. İsmail Kartal'ın idmanlara ağırlık vermesi, futbolcuları da dinlendirmemesi gerekiyor. Dün gece bu kadar kolay maçta 3 tane sakat verilmesi kesinlikle kabul edilemez.

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