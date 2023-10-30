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TRANSFER HABERİ: Manchester United'dan Galatasaray'ın yıldızına dev kanca!

Son dakika spor haberi: Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde yoluna emin adımlarla devam eden Galatasaray'da ara transfer dönemi öncesi hareketlilik yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların Devler Ligi'ndeki rakiplerinden Manchester United, flaş bir hamlede bulundu. Transfer için kolları sıvayan İngiliz devi, Cimbom'un yıldız oyuncusu için harekete geçti. İşte flaş gelişmelerin detayları... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Burak Şentürk)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2023 Pazartesi 09:58
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BURAK ŞENTÜRK
TRANSFER HABERİ: Manchester United'dan Galatasaray'ın yıldızına dev kanca!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde aynı grupta yer aldığı Manchester United'dan flaş bir transfer hamlesi geldi.

TRANSFER HABERİ: Manchester United'dan Galatasaray'ın yıldızına dev kanca!

Geçtiğimiz sezonu zirvede tamamlayan sarı-kırmızılılar, bu sezon gösterdiği performansla da adından söz ettirmeye devam ediyor.

TRANSFER HABERİ: Manchester United'dan Galatasaray'ın yıldızına dev kanca!

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki Cimbom, aldığı sonuçlarla dikkat çekiyor.

TRANSFER HABERİ: Manchester United'dan Galatasaray'ın yıldızına dev kanca!

Süper Lig'de 10 hafta sonunda 9 galibiyet ve 1 beraberlik alan Galatasaray, lider Fenerbahçe'yi yakın takipte.

TRANSFER HABERİ: Manchester United'dan Galatasaray'ın yıldızına dev kanca!

Şampiyonlar Ligi'nde de iyi bir grafik çizen sarı-kırmızılılar, topladığı 4 puanla ikinci sırada bulunuyor.

TRANSFER HABERİ: Manchester United'dan Galatasaray'ın yıldızına dev kanca!

A Grubu'nda ikinci sırada yer alan Aslan, Bayern Münih'le birlikte gruptan çıkmaya en yakın takım konumunda.

TRANSFER HABERİ: Manchester United'dan Galatasaray'ın yıldızına dev kanca!

Galatasaray'ın yıldız futbolcuları gösterdikleri performansla dikkat çekerken, ara transfer dönemi öncesi dev kulüplerin radarına girdi.

TRANSFER HABERİ: Manchester United'dan Galatasaray'ın yıldızına dev kanca!

SACHA BOEY KAPIŞMASI!
Bu isimlerden en çok öne çıkan ise sürekli yükselen bir grafik içinde olan Sacha Boey.

TRANSFER HABERİ: Manchester United'dan Galatasaray'ın yıldızına dev kanca!

Genç sağ bek, Avrupa'nın birçok önemli takımını peşine takmış durumda.

TRANSFER HABERİ: Manchester United'dan Galatasaray'ın yıldızına dev kanca!

Özellikle İngiltere Premier Lig'de Sacha Boey transferi için büyük bir kapışma başlamış durumda.

TRANSFER HABERİ: Manchester United'dan Galatasaray'ın yıldızına dev kanca!

ARSENAL'DAN SONRA ŞİMDİ DE MANU!
Bir süredir Arsenal'ın peşinde olduğu Sacha Boey için bir diğer İngiliz devi Manchester United'ın devreye girdiği iddia edildi.

TRANSFER HABERİ: Manchester United'dan Galatasaray'ın yıldızına dev kanca!

İngiliz basınında yer alan habere göre; Manchester United gözlemcileri, Galatasaray-Beşiktaş derbisinde Sacha Boey'i izledi.

TRANSFER HABERİ: Manchester United'dan Galatasaray'ın yıldızına dev kanca!

Bunun yanı sıra Arsenal, Brighton ve Burnley gibi kulüplerin de derbiye gözlemci gönderdikleri öne sürüldü.

TRANSFER HABERİ: Manchester United'dan Galatasaray'ın yıldızına dev kanca!

Sacha Boey'i kadrosuna katmak isteyen takımların transferde önemli bir rekabet içine girmesi gerektiği kaydedildi.

TRANSFER HABERİ: Manchester United'dan Galatasaray'ın yıldızına dev kanca!

Bu sezon Galatasaray'da 19 resmi maçta forma giyen Sacha Boey, 1 gol kaydetti. Yıldız oyuncunun sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

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