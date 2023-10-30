Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de çifte ayrılık! Herkes Ryan Kent derken...

Fenerbahçe'de çifte ayrılık! Herkes Ryan Kent derken...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Yarıştığı iki kulvarda da yoluna kayıpsız devam eden Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor. Devre arasında kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına başlayan ve dünyanın dört bir yanından oyuncu takip eden sarı-lacivertlilerde takımda düşünülmeyen isimler de netleşmeye başladı. Yönetim, ocak ayında teknik direktör İsmail Kartal'ın kadroda düşünmediği iki futbolcuyla yollarını ayırmaya hazırlanıyor. İşte o isimler... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2023 Pazartesi 11:14
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Fenerbahçe'de çifte ayrılık! Herkes Ryan Kent derken...

Fenerbahçe bu sonuçla puanını 30'a yükselterek liderliğini sürdürdü.

Fenerbahçe'de çifte ayrılık! Herkes Ryan Kent derken...

Bu sezonki 5. yenilgisini alan Pendikspor ise 7 puanda kaldı.

Fenerbahçe'de çifte ayrılık! Herkes Ryan Kent derken...

Bu sonuçla Süper Lig'de çıktığı 10 maçı da kazanma başarısı gösteren sarı-lacivertliler, toplam galibiyet serisini ise 19 maça çıkardı.

Fenerbahçe'de çifte ayrılık! Herkes Ryan Kent derken...

Trendyol Süper Lig ve UEFA Konferans Ligi'nde yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe'de gözler ara transfer dönemine çevrildi.

Fenerbahçe'de çifte ayrılık! Herkes Ryan Kent derken...

Sarı-lacivertliler, ocak ayında başlayacak 2. Transfer ve Tescil Dönemi'nde eksik görülen mevkileri güçlendirerek sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor.

Fenerbahçe'de çifte ayrılık! Herkes Ryan Kent derken...

Özellikle stoper transferi için arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe, takımda düşünülmeyen isimlerle de yollarını ayıracak.

Fenerbahçe'de çifte ayrılık! Herkes Ryan Kent derken...

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Kanarya'da iki ayrılık yolda. İşte o isimler...

Fenerbahçe'de çifte ayrılık! Herkes Ryan Kent derken...

LUAN PERES YOLCU

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon Marsilya'dan transfer ettiği Luan Peres'in başı sakatlıklarla dertte.

Fenerbahçe'de çifte ayrılık! Herkes Ryan Kent derken...

Geçtiğimiz sezon sakatlıklar sebebiyle tam 27 maç kaçıran Brezilyalı savunma oyuncusu, bu sezon da sakatlıklardan kurtulamadı.

Fenerbahçe'de çifte ayrılık! Herkes Ryan Kent derken...

Tecrübeli futbolcu ay başında sol dizinden ameliyat oldu.

Fenerbahçe'de çifte ayrılık! Herkes Ryan Kent derken...

Yönetim, sahalara dönüş tarihi belirsizliğini koruyan Peres'e gelen teklifleri değerlendirmeye alacak.

Fenerbahçe'de çifte ayrılık! Herkes Ryan Kent derken...

Luan Peres bu sezon Fenerbahçe formasıyla 3 maçta 270 dakika süre aldı.

Fenerbahçe'de çifte ayrılık! Herkes Ryan Kent derken...

Brezilyalı stoper, gol ve asist katkısı üretemedi.

Fenerbahçe'de çifte ayrılık! Herkes Ryan Kent derken...

Peres'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

Fenerbahçe'de çifte ayrılık! Herkes Ryan Kent derken...

29 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 4 milyon Euro.

Fenerbahçe'de çifte ayrılık! Herkes Ryan Kent derken...

LINCOLN VEDA EDECEK

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz mart ayında Sevilla ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi maçında sakatlanan ve çapraz bağları yırtılan Lincoln Henrique, o tarihten bu yana forma giyemedi.

Fenerbahçe'de çifte ayrılık! Herkes Ryan Kent derken...

Sarı-lacivertliler, uzun süredir sahalardan uzak olan Brezilyalı futbolcunun sözleşmesini dondurmuştu.

Fenerbahçe'de çifte ayrılık! Herkes Ryan Kent derken...

Kanarya, tıpkı Luan Peres'te olduğu gibi Lincoln için de gelen teklifleri değerlendirecek.

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