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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ryan Kent veda ediyor! Yeni takımı...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Ryan Kent ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. İngiliz basını, forma şansı bulamadığı için mutsuz olduğu ve takımdan ayrılmak istediği konuşulan yıldız futbolcuya talip olan takımı duyurdu. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2023 Perşembe 11:23
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ryan Kent veda ediyor! Yeni takımı...

Sezona bomba gibi bir giriş yapan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ryan Kent veda ediyor! Yeni takımı...

İsmail Kartal yönetiminde sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan sarı-lacivertliler, sil baştan bir kadro kurdu.

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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ryan Kent veda ediyor! Yeni takımı...

Kanarya yaz transfer döneminde gerçekleştirdiği takviyelerle dünya çapında ses getirdi.

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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ryan Kent veda ediyor! Yeni takımı...

Fenerbahçe, İngiliz kanat oyuncusuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ryan Kent veda ediyor! Yeni takımı...

Ancak İngiliz futbolcu sarı-lacivertli kulüpteki kariyerine istediği başlangıcı yapamadı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ryan Kent veda ediyor! Yeni takımı...

Forma şansı bulmakta zorlanan Kent'in Fenerbahçe'de mutsuz olduğu ve sarı-lacivertli takımdan ayrılmak istediği öne sürüldü.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ryan Kent veda ediyor! Yeni takımı...

Takımdaki geleceği merak konusu olan İngiliz futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ryan Kent veda ediyor! Yeni takımı...

SHEFFIELD UNITED TALİP OLDU

Fenerbahçe'de yeteri kadar forma şansı bulamadığı için mutsuz olan Kent'e Sheffield United talip oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ryan Kent veda ediyor! Yeni takımı...

KİRALAMA TEKLİFİ YAPILACAK

İngiliz basınına yansıyan haberlere göre; Sheffield, 26 yaşındaki kanat için ocak ayında Fenerbahçe'ye kiralama teklifinde bulunacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ryan Kent veda ediyor! Yeni takımı...

Ryan Kent bu sezon Fenerbahçe formasıyla 10 maçta süre aldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ryan Kent veda ediyor! Yeni takımı...

Yıldız futbolcu, 1 gol ve 2 asist kaydederek 3 gole direkt katkıda bulundu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ryan Kent veda ediyor! Yeni takımı...

Kent'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

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