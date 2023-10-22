Fenerbahçe - Hatayspor maçı sonrası İsmail Kartal Dominik Livakovic'in son durumunu açıkladı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Hatayspor'u 4-2 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

"İlk devre her şey planladığımız gibiydi. Rakip 5-3-2 gibi başladı. Farklı bir başlangıç yapıp 2-0 yaptık ve rakip 4'lüye döndü. İlk yarı güzel geçti, 3-0! İkinci yarıda oyuncularımızla yaptığımız toplantıda aynı işi yapmaya karar verdik. Atabiliyorsak 4-5-6 ama rehavete kapılmamak gerektiğini söyledik. Herhalde skorun verdiği rahatlıkla ikinci yarı 1-2 bireysel hatadan yediğimiz golle 4-2 kazandık. Kendi evimizde kazandığımız için mutluyum. Hatayspor'a ve Volkan kardeşime başarılar diliyorum."

"İKİNCİ YARIDAN DERS ÇIKARACAĞIZ"

"Ben daha önce de söylediğim gibi maç maç düşünüyorum. Bu maç da bitti. Buradan, özellikle ikinci yarıdan ders çıkaracağız. Hiç istemediğimiz bir görüntü. Şimdi önümüzde Ludogorets maçı var, sonra da Pendikspor maçı var. Bu iki maça odaklanacağız."

"CİDDİ BİR DURUM YOK GİBİ DURUYORDU"

Maç içinde sakatlık yaşayan Livakovic'in durumu hakkında konuşan İsmail Kartal, "Livakovic ile henüz konuşamadım ama olduysa da ezikleri filan vardır ciddi bir durum yok gibi duruyordu." dedi.