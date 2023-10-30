GALATASARAY HABERLERİ - Davinson Sanchez'den ters köşe!

Geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne katılma başarısını gösterdi.
Geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne katılma başarısını gösterdi.
Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 1 numaralı turnuvasında ülkemizi temsil eden sarı-kırmızılılar, yaz transfer döneminde yaptığı takviyelerle dünya çapında ses getirdi.
Galatasaray'ın en çok konuşulan transferlerinden biri de Davinson Sanchez oldu.
Sarı-kırmızılılar, Tottenham forması giyen Kolombiyalı stoperle 4+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Aslan'ın sezon başında renklerine bağladığı Davinson Sanchez ne kadar önemli bir değer olduğunu kısa süre içinde kanıtladı.
Takımda Victor Nelsson olmasına rağmen alınan Kolombiyalı savunma oyuncusu için o dönem "Ne gerek vardı?" diyenler şimdi tam tersini düşünüyor.
27 yaşındaki futbolcu formayı giydiği ilk günden bu yana 40 yıllık Galatasaraylı gibi oynuyor.
Takıma alışma sıkıntısı çekmeyen tecrübeli stoper, gücü, soğukkanlılığı ve yüksek oyun görüşüyle alkış topluyor. Çaykur Rizespor maçında da takımın en çok ikili mücadele kazanan ve en çok top kapan oyuncusu olmayı başardı.
Havadan ve yerden geçilmeyen Sanchez, top Cimbom'dayken oyunu okumasıyla da hücumu da rahatlatıyor.
Önceki gün kazanılan Rizespor karşılaşmasıın ardından "Gol yemeden 3 puan" paylaşımı beğeni topladı.
Davinson Sanchez bu sezon Galatasaray formasıyla 7 maça çıktı.
Kolombiyalı stoper, 1 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.
Sanchez'in Galatasaray ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
Tecrübeli futbolcunun sözleşmesinde 1 yıl da opsiyon bulunuyor.
27 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 14 milyon Euro.