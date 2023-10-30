GALATASARAY HABERLERİ - Davinson Sanchez'den ters köşe!

Takıma alışma sıkıntısı çekmeyen tecrübeli stoper, gücü, soğukkanlılığı ve yüksek oyun görüşüyle alkış topluyor. Çaykur Rizespor maçında da takımın en çok ikili mücadele kazanan ve en çok top kapan oyuncusu olmayı başardı.