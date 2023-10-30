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GALATASARAY HABERLERİ - Davinson Sanchez'den ters köşe!

Son dakika Galatasaray haberleri: Sezon başında birçok yıldız ismi kadrosuna katan Galatasaray'ın en çok konuşulan transferlerinden biri de Davinson Sanchez olmuştu. Tanguy Ndombele gibi Tottenham'dan transfer edilen Kolombiyalı stoper dikkatleri üzerine çekti. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2023 Pazartesi 09:25
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GALATASARAY HABERLERİ - Davinson Sanchez'den ters köşe!

Geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne katılma başarısını gösterdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Davinson Sanchez'den ters köşe!

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 1 numaralı turnuvasında ülkemizi temsil eden sarı-kırmızılılar, yaz transfer döneminde yaptığı takviyelerle dünya çapında ses getirdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Davinson Sanchez'den ters köşe!

Cimbom; Icardi, Zaha, Ziyech, Tete, Angelino ve Ndombele gibi birçok ünlü yıldızla sözleşme imzaladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Davinson Sanchez'den ters köşe!

Galatasaray'ın en çok konuşulan transferlerinden biri de Davinson Sanchez oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Davinson Sanchez'den ters köşe!

Sarı-kırmızılılar, Tottenham forması giyen Kolombiyalı stoperle 4+1 yıllık sözleşme imzaladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Davinson Sanchez'den ters köşe!

Aslan'ın sezon başında renklerine bağladığı Davinson Sanchez ne kadar önemli bir değer olduğunu kısa süre içinde kanıtladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Davinson Sanchez'den ters köşe!

Takımda Victor Nelsson olmasına rağmen alınan Kolombiyalı savunma oyuncusu için o dönem "Ne gerek vardı?" diyenler şimdi tam tersini düşünüyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Davinson Sanchez'den ters köşe!

27 yaşındaki futbolcu formayı giydiği ilk günden bu yana 40 yıllık Galatasaraylı gibi oynuyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Davinson Sanchez'den ters köşe!

Takıma alışma sıkıntısı çekmeyen tecrübeli stoper, gücü, soğukkanlılığı ve yüksek oyun görüşüyle alkış topluyor. Çaykur Rizespor maçında da takımın en çok ikili mücadele kazanan ve en çok top kapan oyuncusu olmayı başardı.

GALATASARAY HABERLERİ - Davinson Sanchez'den ters köşe!

Havadan ve yerden geçilmeyen Sanchez, top Cimbom'dayken oyunu okumasıyla da hücumu da rahatlatıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Davinson Sanchez'den ters köşe!

Önceki gün kazanılan Rizespor karşılaşmasıın ardından "Gol yemeden 3 puan" paylaşımı beğeni topladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Davinson Sanchez'den ters köşe!

Davinson Sanchez bu sezon Galatasaray formasıyla 7 maça çıktı.

GALATASARAY HABERLERİ - Davinson Sanchez'den ters köşe!

Kolombiyalı stoper, 1 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.

GALATASARAY HABERLERİ - Davinson Sanchez'den ters köşe!

Sanchez'in Galatasaray ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Davinson Sanchez'den ters köşe!

Tecrübeli futbolcunun sözleşmesinde 1 yıl da opsiyon bulunuyor.

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