Fenerbahçe 3-1 Ludogorets (GENİŞ ÖZET İZLE)

UEFA Konferans Ligi H Grubu 3'üncü maçında Fenerbahçe, Bulgaristan temsilcisi Ludogorets'i 3-1 yendi. Sarı-lacivertliler bu galibiyetle puanını 9'a yükselterek liderliğini sürdürdü.

6'ncı dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Rwan Seco'nun rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içinden vuruşunda kaleci İrfan Can meşin yuvarlağı oyun alanı dışına çeldi.

8'inci dakikada Zajc'ın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Tadic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.

26'ncı dakikada Batshuayi'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Fred'in vuruşunda kaleci Sluga'nın müdahalesiyle meşin yuvarlakla Tadic buluştu. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

37'nci dakika Fred'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Osayi-Samuel'in ortasında iyi yükselen Tadic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

42'nci dakikada Fenerbahçe öne geçti. Orta sahada Fred'in pasında topla buluşan Batshuayi'nin rakiplerini geçerek ceza sahasından vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

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52'nci dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Tadic'in pasında topla buluşan Oosterwolde'nin vuruşunda Batshuayi'nin dokunamadığı meşin yuvarlak Ludogorets savunmasından döndü. Penaltı noktasında topla buluşan Zajc'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.

65'inci dakikada Ludogorets farkı 1'e indirdi. Tekpetey'in soldan ortasında ceza sahası içinde röveşata denemesinde bulunan Naressi'nin vuruşunda Becao'ya çarpan meşin yuvarlak filelere gitti: 2-1.

82'nci dakikada uzun pasta topla buluşan Tekpetey'in ceza sahası içi sağından vuruşunda kaleci İrfan Can'ın müdahalesiyle meşin yuvarlak kornere gitti.

90+3'üncü dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Szymanski'nin ceza sahası içinden pasında topla buluşan Zajc'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-1.

Mücadele Fenerbahçe'nin 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

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İRFAN CAN KAHVECİ DALYA DEDİ

Fenerbahçe'ye 2021 yılında transfer olan İrfan Can Kahveci, Ludogorets karşısında sarı-lacivertli formayla 100'üncü maçına çıktı. 28 yaşındaki futbolcu görev yaptığı 99 karşılaşmada 19 gol ve 20 asistlik performans sergiledi. İrfan Can, Ludogorets maçının 62'nci dakikasında Tadic'in yerine oyuna dahil oldu.

BATSHUAYİ AVRUPA'DA ATMAYA DEVAM ETTİ

Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi, Avrupa'da gollerini sürdürdü.

Bu sezon ligde fazla forma şansı bulamamasına karşın Avrupa'da takımın gol yollarında en fazla süre alan ismi olan 30 yaşındaki oyuncu, 6. kez ilk 11'de görev aldı.

Batshuayi, Avrupa'da ilk 11'de görev aldığı 6. maçında 4. golüne ulaştı.

Tecrübeli oyuncu, bu sezon Zimbru'ya karşı 2, Nordsjaelland'a karşı ise 1 kez gol sevinci yaşamıştı.

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ZAJC SİFTAHI 2 GOLLE YAPTI

Fenerbahçe'nin Slovenyalı orta sahası Miha Zajc, bu sezon ilk golüne imza attı.

Sezon başında transfer süreci nedeniyle takımdan uzak kalan 29 yaşındaki oyuncu, form tutmakta ve forma giymekte zorlanmıştı.

Son dönemde teknik direktör İsmail Kartal'dan forma şansı bulan Zajc, bu sezon siftahını 2 gol birden atarak yaptı.

AVRUPA'DA EVİNDE 4 MAÇTIR KALESİNİ GOLE KAPATAMIYOR

Fenerbahçe, Avrupa'da oynadığı son 4 iç saha maçında kalesinde gol gördü.

Bu sezon seyircisi önünde ilk Avrupa maçında Zimbru ile karşılaşan ve sahadan 5-0 galip ayrılan sarı-lacivertliler, daha sonra ise 4 maçta da kalesini gole kapatamadı.

Fenerbahçe sırasıyla Maribor, Twente ve Nordsjaelland'ın ardından Ludogorets'ten de 1 gol yedi.

👉🏻FENERBAHÇE LUDOGORETS MAÇININ GENİŞ ÖZETİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN👈🏻