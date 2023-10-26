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Fenerbahçe - Ludogorets maçı sonrası İrfan Can Kahveci: Hedefim şampiyonluk

Fenerbahçe’nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, takıma hem savunmada hem hücumda katkı sağlamak istediğini söyleyerek, hedefinin şampiyonluk olduğunu ifade etti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2023 Perşembe 23:27
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Fenerbahçe - Ludogorets maçı sonrası İrfan Can Kahveci: Hedefim şampiyonluk

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 3. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Ludogorets'i 3-1 mağlup etti. Mücadelede sarı-lacivertli forma altında 100. maçına çıkan İrfan Can Kahveci, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sözlerine Cumhuriyet'in 100. yılını kutlayarak başlayan İrfan Can, "Cumhuriyet'imizin 100. yılında ben de Fenerbahçe formasıyla 100. maçıma çıkmaktan dolayı çok gururluyum. Hem kendi adıma hem takım adına güzel bir sezon geçiriyoruz. Benim beklentim olan İrfan Can'ı ve taraftarın beklentisi olan İrfan Can'ı gösterdiğim için çok mutluyum. İnşallah bundan sonrası için de böyle devam ederiz" şeklinde konuştu.

"HEDEFİM ŞAMPİYONLUK"

Bu sezon kariyerinin en iyi performansını ortaya koyduğu hatırlatılan başarılı orta saha, "Beklentim her zaman daha iyisi olmuştur. Atabildiğim kadar gol atmak, asist yapabildiğim kadar yapmak. Sadece gol atıp, asist yapmak değil, takıma hem savunmada hem hücumda katkı sağlamak istiyorum. İnşallah bu sene şampiyonlukla bitirebilirsek benim hedefim şampiyonluk" dedi.

"HOCAMIZ HER OYUNCUYA AYNI ŞEKİLDE YAKLAŞIYOR"

Teknik Direktör İsmail Kartal ile ilgili gelen soruya ise İrfan Can, "Hem kulübü bilen hem bizi bilen bir hoca. Her zaman da söyledim; her oyuncuya aynı şekilde yaklaşıyor ve konuşuyor. Sezon başında da biraz benim moral olarak yukarı çıkmamı çok sağladı. Onunla konuşmalarımız oldu. Ama ben hiçbir zaman çalışmayı bırakmadım. Ne olursa olsun, her zaman da kendime güvendim. İnşallah da böyle devam eder" yanıtını verdi.

"ÇOK KALİTELİ OYUNCULAR VAR"

Takımda kaliteli futbolcularla oynadığını ve bu durumun takımın lehine yansıdığını aktaran 28 yaşındaki futbolcu, "İyi oyuncular olduğu zaman takımda sana yardım ediyorlar. Kaliteli oyuncular ile oynadığın zaman normal pas atsan bile gol olabiliyor. Çok faydası var, çok önemli kaliteli oyuncular var. Kim oynarsa oynasın bu sene inşallah şampiyonlukla bitirebiliriz" diyerek sözlerini noktaladı.

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