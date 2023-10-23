Spor yazarları Fenerbahçe - Hatayspor maçını değerlendirdi

İsmail Kartal'ın tek tek koyduğu tuğlaların eseri var önümüzde. Takım O'na inandı, tribünler de takıma... Büyük bir sinerji oluşturdular. Oyuncu veya oyun kalitesi o kadar üst düzeye çıkıyor ki, "acaba nasıl yapacaklar" merakıyla izlenmeye başlanıyor maç. 17 resmi maç, 17 galibiyet. Acayip bir buldozer var seyrettiğimiz...