Haberler Fenerbahçe Dusan Tadic: Rakibimiz sahaya çıktığında bizden korkmalı!

Dusan Tadic: Rakibimiz sahaya çıktığında bizden korkmalı!

Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic, Kanarya'nın UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Ludogorets'i 3-1'lik skorla mağlup ettiği maçın ardından açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2023 Perşembe 22:29
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Dusan Tadic: Rakibimiz sahaya çıktığında bizden korkmalı!

Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic, Kanarya'nın UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Ludogorets'i 3-1'lik skorla mağlup ettiği maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE TADIC'İN AÇIKLAMALARI:

Her maçı kazanmak, her maçı kontrolümüz altında tutmak istiyoruz. Bu bizim, Fenerbahçe'nin mantalitesi. Rakibimiz sahaya çıktığında bizden korkmalı.

Maça iyi başlamadık ve çok fazla basit hata yaptık. İlk yarının sonunda basit oynamaya başladık ve daha fazla şans bulduk. Devre arasında hocamız bize gerekenleri söyledi ve sonrasında sonucu aldık.

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