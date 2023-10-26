Düşünce tek 3 puan

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, Ludogorets maçı öncesinde iddialı konuştu: "Ludogorets analizlerimizi yaptık, maçlarını izledik. Bazı oyuncularının sakatlık sorunu var. Ludogorets 12 yıldır Bulgaristan Ligi'nde şampiyon. İlk kez bu sezon çalkantılı günler geçiriyorlar. Hocaları değişti. Bu takıma karşı dersimize çalışıyoruz. Tek hedefimiz yüksek özgüvenle maçı kazanmak ve 3 puanı almak.

SERDAR 6 HAFTA YOK

Hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da maç maç düşünüyoruz. Saha dışı ile ilgilenmiyoruz. Ludogorets'in 7-1 mağlup olduğu maçı izledik. Maçın skoru o değil! 7 gol yedikleri için hafife alınacak takım değil. En iyi 11 ile sahaya çıkacağız. Emre Mor idmanlara başladı. Serdar Aziz ile ameliyat sonrası konuştuk. 5-6 hafta sonra aramıza dönecek. Livakovic'te ise herhangi bir problem yok."