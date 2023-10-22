Haberler Fenerbahçe Kadıköy'de zafer vakti! İşte Fenerbahçe'nin Hatayspor maçı 11'i

Kadıköy'de zafer vakti! İşte Fenerbahçe'nin Hatayspor maçı 11'i

Fenerbahçe milli ara dönüşünde Hatayspor’u konuk ediyor. Sarı-lacivertlilerde hedef; sahadan üç puanla ayrılarak şampiyonluk yürüyüşünü sürdürmek. Kanarya evinde oynanacak karşılaşmayı kazanıp galibiyet serisini 17 maça çıkarmak istiyor. Teknik direktör İsmail Kartal, sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi. İşte Fenerbahçe - Hatayspor maçında muhtemel 11'ler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2023 Pazar 06:50
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Kadıköy'de zafer vakti! İşte Fenerbahçe'nin Hatayspor maçı 11'i

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, bugün Atakaş Hatayspor'u konuk edecek. Kadıköy Ülker Stadı'ndaki mücadele saat 19.00'da başlayacak. Milli araya lider giren sarı-lacivertlilerde hedef; bugün de sahadan üç puanla ayrılarak şampiyonluk yolunda kayıp yaşamamak. İsmail Kartal'ın öğrencileri, bugün galibiyetle 90 dakikayı tamamlamamaları halinde Christoph Daum'a ait olan rekoru kıracak. Almann çalıştırıcı, 2009-2010 sezonunda lige 8'de 8 ile başlamıştı.

SAKATLAR HENÜZ HAZIR DEĞİL

Eğer bugün Fenerbahçe maçtan galibiyetle ayrılırsa İsmail Kartal, 9'da 9 yaparak Alman teknik adamın yıllardır kırılamayan rekorunu geride bırakmış olacak. Sarı-lacivertlilerde zorlu maç öncesinde dört eksik var. Sakatlıkları bulunan Serdar Aziz, Joshua King ile Emre Mor'un yanı sıra sakatlığını atlatan ve henüz hazır hale gelemeyen Cengiz Ünder, takımdaki yerlerini alamayacak. Teknik direktör İsmail Kartal, oyuncularından zafer istedi.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Fenerbahçe, dün yaptığı idmanla Atakaş Hatayspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı... Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ana bölümde ise karşılaşmanın taktiği üzerinde duruldu. Antrenman bireysel çalışma ve soğuma hareketleriyle sona erdi.

İKİNCİ KEZ RAKİPLER

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ile Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, ligde ikinci kez rakip olacak. İki teknik adam, 15 Mayıs 2022'de Kadıköy'de oynanan ve Volkan Demirel'in Fatih Karagümrük'ü çalıştırdığı dönemde karşı karşıya geldi, mücadele golsüz sona erdi.

7. RANDEVU

3 sezondur Süper Lig'de mücadele eden Hatayspor, Fenerbahçe ile 6 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 1'i hükmen 5 defa sahadan galip ayrılırken, 1 maç da berabere sonuçlandı. Rakibi karşısında mağlubiyet yaşamayan Fenerbahçe, rekabette 13 gol atarken, bordobeyazlılar ise 2 kez gol sevinci yaşadı.

HATAY HİÇ YENİLMEDİ

Teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde sezona iyi bir başlangıç yapan Hatayspor, Süper Lig'in geride kalan 8 haftasında yenilgi yüzü görmedi. Bordo-beyazlılar, 8 karşılaşmanın 3'ünü kazanırken 5'inden ise beraberlikle ayrıldı. Hatay bu süreçte 14 puan toplarken, 4 maçta da kalesini gole kapattı.

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