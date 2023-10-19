FENERBAHÇE HABERİ - Transferde İsmail Yüksek bombası! İstanbul'a geliyorlar

Geçtiğimiz sezonu ezeli rakibi Galatasaray'ın gerisinde 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürerek kupa hasretine son vermişti.
Geçtiğimiz sezonu ezeli rakibi Galatasaray'ın gerisinde 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürerek kupa hasretine son vermişti.
Sezonun sona ermesinin ardından Jorge Jesus ile yollarını ayıran sarı-lacivertliler, takımın başına İsmail Kartal'ı getirmişti.
Kanarya, üçüncü kez takımın başına geçen tecrübeli teknik adamın yönetiminde sezona bomba gibi bir giriş yaptı.
Fenerbahçe şu ana kadar Süper Lig ve UEFA Konferans Ligi'nde çıktığı 16 resmi maçı da kazanarak gerçekleştirmesi zor bir başarıya imza attı.
Yaz transfer döneminde yaptığı yıldız takviyeleriyle dikkat çeken sarı-lacivertliler, aldığı sonuçların yanı sıra oynadığı futbolla da büyük takdir topladı.
Fenerbahçe'de birçok oyuncu performansıyla dikkat çekerken, sergilediği oyunla ön plana çıkan isimlerden biri de İsmail Yüksek oldu.
Yaz transfer döneminde 6 numara transferi için uzun uğraşlar veren ancak bu bölgeye transfer gerçekleştirmeyen Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, 6 numarada İsmail Yüksek'i değerlendirdi.
24 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli formayla gösterdiği performansla büyük beğeni topladı.
İsmail Yüksek, aynı performansını A Milli Takım'da da sürdürmeyi başardı.
İsmail, Ay-Yıldızlıların EURO 2024 Elemeleri'nde Hırvatistan ve Letonya ile oynadığı karşılaşmalarda etkileyici bir performans gösterdi.
Fenerbahçe'nin orta sahadaki yıldızı İsmail Yüksek performasıyla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor.
24 yaşındaki futbolcunun Milli Takım formasıyla Hırvatistan ve Letonya maçlarındarki enfes performansı sonrası bazı Avrupa kulüplerinin oyuncuyu transfer listesine aldığı ifade ediliyor.
Takvim'in haberine göre; genç futbolcuyla adı geçen kulüpler arasında Napoli, Bayer Leverkusen, Real Betis, Lazio ve Roma bulunuyor.
Bu kulüplerin dışında yıldız futbolcuyla ilgilenen başka kulüplerin de olduğu ve genç futbolcuyu izlemek için Atakaş Hatayspor maçında çok sayıda menajer ve scout ekibinin akreditasyon yaptırdığı belirtildi.
İsmail Yüksek bu sezon Fenerbahçe formasıyla 14 maça çıktı.
Milli futbolcu, 1 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.
İsmail'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
24 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 5.5 milyon Euro.