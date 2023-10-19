Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ - Transferde İsmail Yüksek bombası! İstanbul'a geliyorlar

FENERBAHÇE HABERİ - Transferde İsmail Yüksek bombası! İstanbul'a geliyorlar

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Bu sezon çıktığı 16 resmi maçı da kazanarak gerçekleştirmesi zor bir başarıya imza atan Fenerbahçe'de yakalanan galibiyet serisinin mimarlarından biri de İsmail Yüksek oldu. Sarı-lacivertli formayla başarılı bir performans sergileyen milli futbolcu, şimdiden Avrupa devlerinin radarına girdi. Çok sayıda Avrupa kulübünün İsmail için Hatayspor maçını tribünden takip edeceği öğrenildi. İşte o takımlar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2023 Perşembe 12:26
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FENERBAHÇE HABERİ - Transferde İsmail Yüksek bombası! İstanbul'a geliyorlar

Geçtiğimiz sezonu ezeli rakibi Galatasaray'ın gerisinde 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürerek kupa hasretine son vermişti.

FENERBAHÇE HABERİ - Transferde İsmail Yüksek bombası! İstanbul'a geliyorlar

Sezonun sona ermesinin ardından Jorge Jesus ile yollarını ayıran sarı-lacivertliler, takımın başına İsmail Kartal'ı getirmişti.

FENERBAHÇE HABERİ - Transferde İsmail Yüksek bombası! İstanbul'a geliyorlar

Kanarya, üçüncü kez takımın başına geçen tecrübeli teknik adamın yönetiminde sezona bomba gibi bir giriş yaptı.

FENERBAHÇE HABERİ - Transferde İsmail Yüksek bombası! İstanbul'a geliyorlar

Fenerbahçe şu ana kadar Süper Lig ve UEFA Konferans Ligi'nde çıktığı 16 resmi maçı da kazanarak gerçekleştirmesi zor bir başarıya imza attı.

FENERBAHÇE HABERİ - Transferde İsmail Yüksek bombası! İstanbul'a geliyorlar

Yaz transfer döneminde yaptığı yıldız takviyeleriyle dikkat çeken sarı-lacivertliler, aldığı sonuçların yanı sıra oynadığı futbolla da büyük takdir topladı.

FENERBAHÇE HABERİ - Transferde İsmail Yüksek bombası! İstanbul'a geliyorlar

Fenerbahçe'de birçok oyuncu performansıyla dikkat çekerken, sergilediği oyunla ön plana çıkan isimlerden biri de İsmail Yüksek oldu.

FENERBAHÇE HABERİ - Transferde İsmail Yüksek bombası! İstanbul'a geliyorlar

Yaz transfer döneminde 6 numara transferi için uzun uğraşlar veren ancak bu bölgeye transfer gerçekleştirmeyen Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, 6 numarada İsmail Yüksek'i değerlendirdi.

FENERBAHÇE HABERİ - Transferde İsmail Yüksek bombası! İstanbul'a geliyorlar

24 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli formayla gösterdiği performansla büyük beğeni topladı.

FENERBAHÇE HABERİ - Transferde İsmail Yüksek bombası! İstanbul'a geliyorlar

İsmail Yüksek, aynı performansını A Milli Takım'da da sürdürmeyi başardı.

FENERBAHÇE HABERİ - Transferde İsmail Yüksek bombası! İstanbul'a geliyorlar

İsmail, Ay-Yıldızlıların EURO 2024 Elemeleri'nde Hırvatistan ve Letonya ile oynadığı karşılaşmalarda etkileyici bir performans gösterdi.

FENERBAHÇE HABERİ - Transferde İsmail Yüksek bombası! İstanbul'a geliyorlar

Fenerbahçe'nin orta sahadaki yıldızı İsmail Yüksek performasıyla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor.

FENERBAHÇE HABERİ - Transferde İsmail Yüksek bombası! İstanbul'a geliyorlar

24 yaşındaki futbolcunun Milli Takım formasıyla Hırvatistan ve Letonya maçlarındarki enfes performansı sonrası bazı Avrupa kulüplerinin oyuncuyu transfer listesine aldığı ifade ediliyor.

FENERBAHÇE HABERİ - Transferde İsmail Yüksek bombası! İstanbul'a geliyorlar

Takvim'in haberine göre; genç futbolcuyla adı geçen kulüpler arasında Napoli, Bayer Leverkusen, Real Betis, Lazio ve Roma bulunuyor.

FENERBAHÇE HABERİ - Transferde İsmail Yüksek bombası! İstanbul'a geliyorlar

Bu kulüplerin dışında yıldız futbolcuyla ilgilenen başka kulüplerin de olduğu ve genç futbolcuyu izlemek için Atakaş Hatayspor maçında çok sayıda menajer ve scout ekibinin akreditasyon yaptırdığı belirtildi.

FENERBAHÇE HABERİ - Transferde İsmail Yüksek bombası! İstanbul'a geliyorlar

İsmail Yüksek bu sezon Fenerbahçe formasıyla 14 maça çıktı.

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