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FENERBAHÇE HABERLERİ | Rordrigo Becao: Bu kadar çok puan almamızın sebebi...

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda karşı karşıya gelen Fenerbahçe rakibini mağlup ederek çıkışını sürdürdü. Müsabakanın ardından Rodrigo Becao açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2023 Pazar 21:50
FENERBAHÇE HABERLERİ | Rordrigo Becao: Bu kadar çok puan almamızın sebebi...

Trendyol Süpre Lig'de 8. haftada Fenerbahçe, Kasımpaşanın konuğu oldu.

Sarı- lacivertliler rakibini mağlup ederek yoluna doludizgin devam etti.

Maç sonrası Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Ryan Kent açıklamalarda bulundu.

İŞTE RODRIGO BECAO'NUN AÇIKLAMALARI:

"BU KADAR ÇOK MAÇ KAZANMAMIZIN SEBEBİ..."

"Çok mutluyum. Tüm takım arkadaşlarım çok mutlu. Çok iyi ve sıkı çalışıyoruz. Bu kadar çok puan almamızın sebebi, sıkı ve çok iyi çalışmamız. Hafta hafta üzerine koyuyoruz. 3 puan önemliydi. Zor bir rakibe karşı kazandık."

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 11 maça çıkan Brezilyalı futbolcu, takımı adına 1 gol katkısında bulundu.

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