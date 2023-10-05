Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan sakatlık açıklaması: Joshua King'in durumu...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ikinci maçında deplasmanda Spartak Trnava'yı 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin gollerini Joshua King kaydetti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE KARTAL'IN SÖZLERİ:

İlk yarıda oyun kontrolü tamamen bizdeydi ama hücumda üretkenliğimiz azdı. İkinci yarıda üçüncü bölgede daha yaratıcı olmamız gerektiğini konuştuk. Kendi hatamızdan da bir gol yedik. Ev sahibi olmaları avantajıyla üstümüze gelmeye çalıştılar ama öyle çok pozison da vermedik. Bugün hedefimiz burda kazanmaktı. Çok mutluyum. Oyuncularımı tebrik ediyorum.

Ben tüm oyuncularıma güveniyorum. 60'a kadar görmek istedim ve devam ettim. 60'da yeni oyuncuları sahaya sürdük. Bunlar tutunca hocanın taktiği tuttu deniyor, tutmayınca da hoca başarısız oldu deniyor.

Joshua King'i ne zaman kullansak oyuna girdiğinde hep bize katkı verdi. Elinden geleni yapıyor. Hamstringinde sorun var. Yarın MR'dan sonra durumu belli olur zannediyorum.