İtalyanlar Sebastian’ın peşinde

Fenerbahçe'ye sezon başında Dinamo Moskova'dan gelen Sebastian Szymanski, sarı-lacivertli forma altında sergilediği performansla şimdiden taraftarların gönlüne taht kurarken, Avrupa devlerinin de dikkatini çekmeyi başardı. Öyle ki Polonyalı yıldızı Çaykur Rizespor maçında Napoli ve Fiorentina'nın scoutları tribünden takip etti. Napoli scout şefi Micheli, Rize karşısında Sebas hakkında bol bol not aldı. DEVRE arasında Khvicha Kvaratskhelia'yı satmayı planlayan Napoli'nin Gürcü yıldızın yerine düşündüğü isimlerden biri de Szymanski... Daha önce F.Bahçe'den Eljif Elmas ve Kim Min-jae'yi renklerine bağlayan İtalyan ekibinin, ikili ilişkilerini de bu transferde kullanmak istediği belirtildi. Eğer Kvara, Napoli'den ayrılırsa Sebastian da Napoli'nin yolunu tutabilir.

Szymanski, Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de 7, Konferans Ligi'nde 1, Konferans Ligi Elemeleri'nde ise 6 olmak üzere toplamda 14 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 874 dakika sahada kalan Polonyalı, 8 gol atarken, 4 defa da asist yaptı.

FENERBAHÇE'NiN PAZARLIK ŞANSI YÜKSEK

Fenerbahçe, Sebastian Szymanski'nin sözleşmesine Kim'de olduğu gibi serbest kalma maddesi yazdırmadı. Bu yüzden sarı- lacivertlilerin Napoli ile pazarlık yapma şansı çok daha yüksek.