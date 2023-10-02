5 yıldızlı Fener

Fenerbahçe, durdurulamıyor... Hafta içinde RAMS Başakşehir'i evinde 4-0'la geçen sarı-lacivertliler, dün de Çaykur Rizespor'a Kadıköy'ü dar etti. Müthiş bir baskıyla maça başlayan sarı-kanarya, dakikalar üçü gösterdiğinde ilk şutunda Sebastian Szymanski'yle golü buldu. Golden sonra baskısını daha da artıran İsmail Kartal'ın öğrencileri birçok pozisyonu değerlendiremeyince soyunma odasına tek farkla üstünlükle girdi. Fenerbahçe, ilk yarıda olduğu gibi ikinci yarıya da golle başladı.

KOLTUĞU GERİ ALDI

Son haftaların formda ismi İrfan Can Kahveci, 47'de farkı ikiye çıkardı. 62'de ise bu kez Edin Dzeko sahneye çıktı. Boşnak yıldız, skoru 3-0 yaparken, tribünlerde şampiyonluk şarkıları söylenmeye başladı. 75'te Dusan Tadic, takımının dördüncü golüne imza attı. Son sözü ise 90+3'te Joshua King söyledi: 5-0. Beş golle 3 puanı cebine koyan Fenerbahçe, bu galibiyetle hem üst üste oynadığı 14. maçı da kazandı hem de ezeli rakibi Galatasaray'dan liderlik koltuğunu devraldı.