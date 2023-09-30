Fenerbahçe - Rizespor maçı ne zaman? FB maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Fenerbahçe - Rizespor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 7. hafta müsabakasında Fenerbahçe ile Rizespor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Rizespor maçı 1 Ekim Pazar günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.