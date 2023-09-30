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Fenerbahçe - Rizespor maçı ne zaman? FB maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Fenerbahçe ile Rizespor, Ülker Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Namağlup yoluna devam eden Fenerbahçe, ligin formda ekiplerinden Rizespor ile karşılaşacak. İki ekip de kazanarak 3 puanı elde etmek istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Rizespor maçı ne zaman? FB maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2023 Cumartesi 17:11 Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2023 Cumartesi 17:21
Fenerbahçe - Rizespor maçı ne zaman? FB maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Fenerbahçe - Rizespor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 7. hafta müsabakasında Fenerbahçe ile Rizespor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Rizespor maçı 1 Ekim Pazar günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

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