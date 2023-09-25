Haberler Fenerbahçe Erman Toroğlu'dan flaş yorum: Seyirci futboldan zevk almıyor!

Erman Toroğlu'dan flaş yorum: Seyirci futboldan zevk almıyor!

Son dakika spor haberi: Süper Lig'in 6. haftasında heyecan devam ediyor. Fotomaç Gazetesi yazarı Erman Toroğlu, Beşiktaş - Kayserispor ile Alanyaspor - Fenerbahçe karşılaşmalarını değerlendirdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2023 Pazartesi 06:50
Erman Toroğlu'dan flaş yorum: Seyirci futboldan zevk almıyor!

"180 dakika maç seyretmek ve dikkat etmek zor bir zanaat. Ekranlardan birinde İngiltere'den de maç var. Diğerinde yine ligimizden maçlar var. Dön baba dön, görüntü izliyoruz. Allah'tan bazı maçlar ağır çekim gibi oynanıyor da bizi zorlamıyor. Mesela Beşiktaş Kayserispor maçı."

Erman Toroğlu'dan flaş yorum: Seyirci futboldan zevk almıyor!

"Öyle bir maç ki yani antrenman maçı gibi. Yorumunu yapmaya gerek yok. Bir tek cümle ile müsabakayı anlatabilirsiniz. Bu cümle de şu; Beşiktaş sadece kazandı. Zaten onun için de seyirci çıkarken memnuniyetsizliğini tribünden sahalara iletmiş."

Erman Toroğlu'dan flaş yorum: Seyirci futboldan zevk almıyor!

"Gelelim ikinci maça; Fenerbahçe rahat rahat oynuyor. Alanya'nın tepki gösterecek hali yok. İlk 45 dakika boyunca Fenerbahçe kalesinde bir tehlike var; bir ters top, o da arkadaşından geliyor. Fenerbahçe kalecisinin İyi bir refleksi ve topu çıkarıyor. Bu toplar kaleciler için çok zordur. İlk yarının sonunda İrfan Can'ın güzel bir golü var. Hareketleri çok güzel ama bir ofsayt pozisyonu var; tuhaf bir pozisyon, zaten bir türlü çizgiyi çizemediler. Onu da tam çizdiler mi bilemiyorum. İki futbolcunun da ayakkabıları aynı renk, günahları boynuna."

Erman Toroğlu'dan flaş yorum: Seyirci futboldan zevk almıyor!

"Alanyaspor bir türlü Fenerbahçe'ye refleks tepki gösteremedi. Alanya teknik direktörü, hiç gereksiz yere teknik alanı ihlal etti ve tuttuğu topu rakibine vermedi, arkasında sakladı. Hakem de cebinde sakladığı kırmızı kartı teknik direktörün gözüne yapıştırdı. Aslında teknik adamın bir de sarısı vardı ama hakem ona bile ihtiyaç duymadı. Bence doğrusunu yaptı.

Erman Toroğlu'dan flaş yorum: Seyirci futboldan zevk almıyor!

"Maalesef, liglere verilen milli aralardan sonra kaliteli futbol seyredemiyoruz. Hep aynı hikaye: 'Milli maç arası var, kendimize gelip daha iyi olacağız.' Ara bitiyor, 'Yeni aradan geldik, milli takımlara çok futbolcumuz gitti, bir iki haftaya toparlanırız.' Zaten iki hafta sonra bir milli ara daha var... 'O maçtan sonra ideal şeklimizi alacağız' diye başlarlar. Hep aynı hikaye ama seyirci futboldan zevk almıyor. Keçiboynuzu gibi. İki kilosunu kemir 10 gram tat kalır. Ama tabii, keçiboynuzunun da faydaları MUAZZAMDIR!"

DİĞER
Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu’dan sevindiren haber! Ünlü çift ikinci kez aynı heyecanı yaşıyor!
Ermenistan’da darbe girişimi iddiasıyla 8 üst düzey komutan gözaltına alındı
F.Bahçe'de transfer gerçeği ortaya çıktı!
Hem saha içinde hem saha dışında Icardimania!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'den maç sonu VAR tepkisi!
F.Bahçe'de transfer gerçeği ortaya çıktı!
Altın fiyatları canlı kur takibi!
MasterChef'te kim elendi? (24 Eylül)
Kim Milyoner Olmak İster'de Sugar Ray Robinson sorusu!
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Hatayspor - Trabzonspor maçı ne zaman? Hatayspor - Trabzonspor maçı ne zaman? 01:35
Roma 1 puanla yetindi! Roma 1 puanla yetindi! 01:11
Toroğlu'dan flaş yorum: Seyirci futboldan zevk almıyor! Toroğlu'dan flaş yorum: Seyirci futboldan zevk almıyor! 01:01
Madrid derbisi Atletico'nun! Madrid derbisi Atletico'nun! 00:51
PSG evinde Marsilya'yı farklı geçti! PSG evinde Marsilya'yı farklı geçti! 00:51
PSG evinde Marsilya'yı farklı geçti! PSG evinde Marsilya'yı farklı geçti! 00:51
Daha Eski
Kayıp aranıyor... G.Saray taraftarının tepkisini çekti Kayıp aranıyor... G.Saray taraftarının tepkisini çekti 00:48
Madrid derbisi Atletico'nun! Madrid derbisi Atletico'nun! 00:48
Yenilmezler Yenilmezler 00:39
En iyiler geliyor En iyiler geliyor 00:37
Hatayspor - Trabzonspor maçı ne zaman? Hatayspor - Trabzonspor maçı ne zaman? 00:35
F.Bahçe'den maç sonu VAR tepkisi! F.Bahçe'den maç sonu VAR tepkisi! 00:29