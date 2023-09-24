Fenerbahçe, bugün Alanya Oba Stadı'nda oynanacak olan Alanyaspor karşılaşmasının biletlerini dün saat 10.00'da satışa çıkardı. 520 TL olan biletler dakikalar içinde tükendi. Fenerbahçeli taraftarlar bugün kendilerine ayrılan bölümde takımlarını destekleyecek.
Fenerbahçe, bugün Alanya Oba Stadı'nda oynanacak olan Alanyaspor karşılaşmasının biletlerini dün saat 10.00'da satışa çıkardı. 520 TL olan biletler dakikalar içinde tükendi. Fenerbahçeli taraftarlar bugün kendilerine ayrılan bölümde takımlarını destekleyecek.