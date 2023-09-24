Alanyaspor 0-1 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU - ÖZET) Süper Lig maçı

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 6. hafta maçında Alanyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çaldı.

Zorlu karşılaşmayı 1-0 kazanan Fenerbahçe 3 puanın sahibi oldu. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golü 43. dakikada İrfan Can Kahveci kaydetti.

Süper Lig'de 5'te 5 yapan Kanarya puanını 15'e yükselterek yoluna doludizgin devam etti. Alanyaspor ise 7 puanda kaldı.

SERİ 12 MAÇA ÇIKTI!

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'nin müthiş serisi devam ediyor. Alanyaspor'u 1-0 mağlup eden Kanarya, bu sezonki 12. resmi maçını da kazanmayı başardı.