Dzeko'nun hünerleri

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Edin Dzeko, her geçen gün performansıyla taraftarları mest ediyor. Gaziantep FK maçında attığı iki golle sarılacivertlilere üç puanı getiren Boşnak yıldız, Samsunspor deplasmanında da zaferin baş mimarlarından olmuştu. 4.haftadaki Ankaragücü karşılaşmasında Osayi'ye asist yapan 37 yaşındaki golcü, dün de Antalyaspor'u boş geçmedi.

8 MAÇTA 11 GOLE KATKI YAPTI

Karşılaşmaya ilk 11'de çıkan Dzeko, 45+1'de attığı harika golle Fenerbahçe'ye beraberliği getirdi. Boşnak oyuncu, attığı golle de kalmadı. 65'te İrfan Can'ın attığı golün asistini yapan 37 yaşındaki yıldız, ileri uçtaki performansıyla da taraftarlardan alkış aldı. Dzeko, bu sezon, F.Bahçe formasıyla ligdeki 4 maçta 4 gol, 2 asist sergilerken, toplamda ise 8 karşılaşmada, 6 gol, 5 asistlik performans ortaya koydu.

5 DEĞİŞİKLİK YAPTI

İsmail Kartal, son oynanan MKE A.Gücü 11'inden 5 değişiklik ile Antalyaspor karşısına çıktı. Tecrübeli çalıştırıcı, kalede yeni transfer Livakovic'e şans verirken, stoperde Djiku yerine Serdar Aziz'i tercih etti. Cezalı İsmail Yüksek'in yerine Miha Zajc, İrfan Can Kahveci yerine de Cengiz Ünder'i sahaya sürdü. Ferdi de 11'deydi.

SARGIN UNUTULMADI

Cuma günü vefat eden, cumartesi günü defnedilen Fenerbahçe'nin ve A Milli Takım'ın efsane isimlerinden Burhan Sargın unutulmadı. 94 yaşında hayatını kaybeden Sargın için Antalyaspor maçı öncesinde saygı duruşunda bulunuldu. Saygı duruşu sonrasında ise tribünlerde Burhan Sargın'ın ismi alkışlarla anıldı.

İRFAN'DAN 1 GOL 1 DİREK

Cengiz'in sakatlanmasının ardından oyuna giren İrfan Can Kahveci, 56.dakikada attığı golle F.Bahçe'yi 2-1 öne geçirdi. Süper Lig kariyerinde ilk kez kafayla ağları sarsan tecrübeli futbolcu, 69'da ise kez direğe takıldı. Ligde ilk defa gol atan İrfan, bu sezon ise 5.kez gol sevinci yaşamış oldu. İrfan'ın 3 de asisti var.

310 GÜN SONRA GÜNDÜZ

Fenerbahçe, Süper Lig'de 310 gün sonra sahasında gündüz maçına çıktı. Sarı-kanarya, son olarak geçtiğimiz sezonun 14. haftasında Giresunspor ile gündüz müsabakasında karşılaşmıştı. 12 Kasım'da oynanan bu karşılaşmayı Fenerbahçe Borja Sainz'ın attığı gollerle 2-1 kaybetmişti. Bu kez ise kazanmayı başardı.

SEKİZİ KADRO DIŞI

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Antalyaspor maçının kadrosuna 8 ismi almadı. Kırmızı kart cezalısı olan İsmail Yüksek'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Lincoln, Peres ve Bertuğ Elmaz da listede yoktu. Bu 4 ismin dışında Oosterwolde, Mert Hakan, Emre Mor ve Umut Nayir de Kartal tarafından tercih edilmedi.

ANTALYA'DA BEŞ EKSİK

Antalyaspor, dün Fenerbahçe karşısında 5 oyuncusundan faydalanamadı... Teknik direktör Nuri Şahin, ailesinin geçirdiği trafik kazası nedeniyle izinli olan Naldo'nun yanı sıra, sakatlıkları bulunan Gerrit Holtmann, Jakub Kaluzinski, Zymer Bytyqi ve Ufuk Akyol'u da kadroya almadı. Eksikler dün hayli hissedildi.

NALDO'YA ARMAĞAN

Antalyaspor, Fenerbahçe deplasmanında Adam Buksa'nın 31'inci dakikada attığı golle öne geçti. Polonyalı oyuncu, bu golü hafta içinde ailesi trafik kazansı geçiren ve çocuğu yoğun bakıma alınan takım arkadaşı Naldo'ya armağan etti. Tüm futbolcular, golden sonra Pereira Naldo'nun 44 numaralı formasını açtı.

SERDAR ÇİZGİDEN ÇIKARDI

Kadıköy'de maça baskılı başlayan Antalyaspor, dördüncü dakikada gole çok yaklaştı. Van De Streek önünde düşen topa, topuğuyla çok şık bir vuruş yaptı. Tam köşeye giden topu Serdar Aziz zamanında müdahale ile çizgiden çıkarıp golü önledi.

ZAJC'A 70 DAKİKA DAYANDI

İsmail Kartal, İsmail Yüksek'in cezası nedeniyle dün 6 numarada Miha Zajc'ı görevlendirdi. Ancak Sloven oyuncu, yaptığı hatalarla saç baş yoldurdu. Yenilen ikinci golden sonra ise tecrübeli çalıştırıcı, 70'te Zajc'ı çıkarıp, Crespo'yu oyuna soktu.

SZYMANSKI İPTEN ALDI

Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Szymanski, dün yine harikaydı. Sezon başında 9 milyon 750 bin euroya kadroya katılan 24 yaşındaki oyuncu, 80'de attığı muhteşem golle galibiyeti getirdi. Sebastian, 10 karşılaşmada, 5 gol, 4 asiste ulaştı.