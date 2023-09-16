Fabricio Diaz’ı Gharafa kaptı

Fenerbahçe'nin bir dönem büyük uğraş verdiği ancak renklerine bağlayamadığı Fabricio Diaz'ı Katar ekibi Al-Gharafa kaptı. Genç Uruguaylı için Katar temsilcisi, Liverpool Montevideo'ya 5 milyon 600 bin Euro bonservis bedeli ödeyecek. Fenerbahçe, 20 yaşındaki orta saha için 3 milyon Euro bonservis bedeli önermişti.
Fenerbahçe'nin bir dönem büyük uğraş verdiği ancak renklerine bağlayamadığı Fabricio Diaz'ı Katar ekibi Al-Gharafa kaptı. Genç Uruguaylı için Katar temsilcisi, Liverpool Montevideo'ya 5 milyon 600 bin Euro bonservis bedeli ödeyecek. Fenerbahçe, 20 yaşındaki orta saha için 3 milyon Euro bonservis bedeli önermişti.