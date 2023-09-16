Haberler Fenerbahçe Fabricio Diaz’ı Gharafa kaptı

Fabricio Diaz’ı Gharafa kaptı

Fenerbahçe'nin bir dönem büyük uğraş verdiği ancak renklerine bağlayamadığı Fabricio DiazKatar ekibi Al-Gharafa kaptı. Genç Uruguaylı için Katar temsilcisi, Liverpool Montevideo'ya 5 milyon 600 bin Euro bonservis bedeli ödeyecek. Fenerbahçe, 20 yaşındaki orta saha için 3 milyon Euro bonservis bedeli önermişti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2023 Cumartesi 06:50
Fabricio Diaz’ı Gharafa kaptı
Fenerbahçe'nin bir dönem büyük uğraş verdiği ancak renklerine bağlayamadığı Fabricio DiazKatar ekibi Al-Gharafa kaptı. Genç Uruguaylı için Katar temsilcisi, Liverpool Montevideo'ya 5 milyon 600 bin Euro bonservis bedeli ödeyecek. Fenerbahçe, 20 yaşındaki orta saha için 3 milyon Euro bonservis bedeli önermişti.
DİĞER
Son dakika Galatasaray haberi: Okan Buruk dünya yıldızı için kararını verdi! Galatasaray taraftarlarını şaşırtan gelişme...
Hukuksuz Halk TV patronun kaçak villasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı: Bakanlık yazı göndermiş
Yıldızlar sahneye çıkıyor! İşte Buruk'un 11'i
Kadıköy yıldızlarla doldu taştı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'de 6 numara isyanı!
Kadıköy yıldızlarla doldu taştı!
💰1 DOLAR KAÇ TL?
ÖGG sınav sonuçları sorgula 2023
SURVIVOR ALL STAR 10. YARIŞMACI BELLİ OLDU
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Jin-Ho Jo ve Fayed kiralık Jin-Ho Jo ve Fayed kiralık 01:32
Emre Demir Ümraniye'de Emre Demir Ümraniye'de 01:30
Eyüp imzaladı Eyüp imzaladı 01:29
Kartal Kayra Kayserispor'a Kartal Kayra Kayserispor'a 01:28
Davinson Sanchez takıma katıldı Davinson Sanchez takıma katıldı 01:28
Türkiye - Porto Riko | CANLI Türkiye - Porto Riko | CANLI 01:06
Daha Eski
🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 00:57
Transfer dönemi sona erdi! İşte son gün bombaları Transfer dönemi sona erdi! İşte son gün bombaları 00:54
F.Bahçe'de iki ismin ayrılığı açıklandı! F.Bahçe'de iki ismin ayrılığı açıklandı! 00:54
G.Saray yıldız ismi Süper Lig ekibine kiraladı! G.Saray yıldız ismi Süper Lig ekibine kiraladı! 00:54
Beşiktaş'ta ayrılık! Süper Lig ekibine kiralandı Beşiktaş'ta ayrılık! Süper Lig ekibine kiralandı 00:54
G.Saray Eyüp Aydın'ı resmen duyurdu! G.Saray Eyüp Aydın'ı resmen duyurdu! 00:54