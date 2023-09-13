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Fenerbahçe'yi Ocak ayında defans krizi bekliyor

Fildişi Sahili’nde 13 Ocak-11 Şubat 2024 tarihlerinde düzenlenecek olan Afrika Uluslar Kupası için Fenerbahçe'den 3 isim davet bekliyor. Fenerbahçe'de 3 isim davet alması halinde ocak ayında savunma krizi yaşanabilir. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2023 Çarşamba 14:14
Fenerbahçe'yi Ocak ayında defans krizi bekliyor

Fildişi Sahil'nde temmuz ayında oynanması planlanan 34'üncü Afrika Uluslar Kupası ev sahibi Fildişi Sahili'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Ocak 2024'e ertelenmişti. Ocak ayında başlayacak turnuva için Fenerbahçe'den 3 isim davet bekliyor.

FENERBAHÇE'DE 3 SAVUNMACININ GÖZÜ MİLLİ TAKIMDA

Fenerbahçe'de savunmacılar Nijeryalı Bright Osayi-Samuel, Mısırlı Omar Fayed ve Ganalı Alexander Djiku Afrika Kupası'nda boy göstermek istiyor.

Fenerbahçe'deki 3'üncü sezonunu yaşayan Osayi-Samuel ile yeni transferler Djiku ve Fayed organizasyonda ülkelerinin milli takımlarında forma giymeleri halinde sarı-lacivertli takımdan en az 4 maç uzak kalacak. Böyle bir durumda Fenerbahçe'de Serdar Aziz ve Mert Müldür'ün forma giymesi bekleniyor.

Fenerbahçe'nin 14 Ocak - 11 Şubat tarihleri arasında maç yapacağı takımlar:

Gaziantep FK (D)

Samsunspor

Başakşehir (D)

MKE Ankaragücü

Antalyaspor (D)

Alanyaspor

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