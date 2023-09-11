TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Suudi Arabistan'dan bedava kanat!

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Takımı İsmail Kartal'a emanet eden sarı-lacivertliler, sezona bomba gibi bir giriş yaptı.
Şu ana kadar 9 resmi maça çıkan Kanarya, 9 maçta da sahadan galip ayrılmayı başardı.
Geçtiğimiz sezon teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde istenen performansı sergileyemeyen Fenerbahçe, yeni sezon öncesi kadrosunu büyük ölçüde yeniledi.
Edin Dzeko, Dusan Tadic, Fred ve Cengiz Ünder transferleriyle ses getiren sarı-lacivertlilerde gözler 6 numara takviyesine çevrildi.
Ön libero için Braga forması giyen Al-Musrati'yi gündemine alan yönetim, yaz transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala fırsat transferi için kolları sıvadı.
Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren Fenebahçe ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
FENERBAHÇE'DEN JOTA'YA YAKIN TAKİP
Yaz transfer döneminde Celtic'ten Al-Ittihad'a transfer olan Jota'nın Körfez macerası bu hafta sona erebilir.
Taraftarlar, oyuncuyu yıldız kategorisinde görmedikleri için takımdan gönderilmesini istedi.
Al-Ittihad yönetimi de durumu değerlendirmeye aldı.
29 milyon Euro ödenen oyuncunun sözleşmesinin feshedilmesi bekleniyor.
Fırsat transferi kovalayan Fenerbahçe de bu durumu yakından takip ediyor.
Eğer Suudi ekibi, Portekizli oyuncunun mukavelesini fesheder ya da dondurursa sarı-lacivertliler harekete geçecek.
24 yaşındaki oyuncunun menajeriyle de irtibat kurulmuş durumda.
Jota'nın durumu bu hafta netleşecek.
Fenerbahçe, şu an pusuda gelişmeleri takip ediyor.