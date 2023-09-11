Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Suudi Arabistan'dan bedava kanat!

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Suudi Arabistan'dan bedava kanat!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transferde flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'da son olarak gündeme sürpriz bir isim daha geldi. Sarı-lacivertlilerin, Suudi Arabistan'dan o yıldız kanat için devreye girdiği öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2023 Pazartesi 06:50
TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Suudi Arabistan'dan bedava kanat!

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Suudi Arabistan'dan bedava kanat!

Takımı İsmail Kartal'a emanet eden sarı-lacivertliler, sezona bomba gibi bir giriş yaptı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Suudi Arabistan'dan bedava kanat!

Şu ana kadar 9 resmi maça çıkan Kanarya, 9 maçta da sahadan galip ayrılmayı başardı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Suudi Arabistan'dan bedava kanat!

Geçtiğimiz sezon teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde istenen performansı sergileyemeyen Fenerbahçe, yeni sezon öncesi kadrosunu büyük ölçüde yeniledi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Suudi Arabistan'dan bedava kanat!

Edin Dzeko, Dusan Tadic, Fred ve Cengiz Ünder transferleriyle ses getiren sarı-lacivertlilerde gözler 6 numara takviyesine çevrildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Suudi Arabistan'dan bedava kanat!

Ön libero için Braga forması giyen Al-Musrati'yi gündemine alan yönetim, yaz transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala fırsat transferi için kolları sıvadı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Suudi Arabistan'dan bedava kanat!

Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren Fenebahçe ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Suudi Arabistan'dan bedava kanat!

FENERBAHÇE'DEN JOTA'YA YAKIN TAKİP

Yaz transfer döneminde Celtic'ten Al-Ittihad'a transfer olan Jota'nın Körfez macerası bu hafta sona erebilir.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Suudi Arabistan'dan bedava kanat!

Taraftarlar, oyuncuyu yıldız kategorisinde görmedikleri için takımdan gönderilmesini istedi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Suudi Arabistan'dan bedava kanat!

Al-Ittihad yönetimi de durumu değerlendirmeye aldı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Suudi Arabistan'dan bedava kanat!

29 milyon Euro ödenen oyuncunun sözleşmesinin feshedilmesi bekleniyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Suudi Arabistan'dan bedava kanat!

Fırsat transferi kovalayan Fenerbahçe de bu durumu yakından takip ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Suudi Arabistan'dan bedava kanat!

Eğer Suudi ekibi, Portekizli oyuncunun mukavelesini fesheder ya da dondurursa sarı-lacivertliler harekete geçecek.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Suudi Arabistan'dan bedava kanat!

24 yaşındaki oyuncunun menajeriyle de irtibat kurulmuş durumda.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Suudi Arabistan'dan bedava kanat!

Jota'nın durumu bu hafta netleşecek.

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