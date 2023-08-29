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Fenerbahçe için Malang Sarr iddiası

Transferin son günleri yaklaşırken sarı-lacivertli ekibe sürpriz bir isim önerildi. Chelsea'nin Fransız stoperi Malang Sarr, menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye teklif edildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2023 Salı 06:50
Fenerbahçe için Malang Sarr iddiası

Transferin son günleri yaklaşırken sarı-lacivertli ekibe sürpriz bir isim önerildi. Chelsea'nin Fransız stoperi Malang Sarr, menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye teklif edildi. 24 yaşındaki oyuncuda teknik heyetin raporuna göre atağa kalkılacak. Sarı-lacivertliler, stoper takviyesini öncelikli olarak görmüyor. Fakat teklifler alan Peres'in durumuna göre de bu operasyonda düğmeye basılacak. Geçen sezonu Monaco'da kiralık geçiren bu yıl Chelsea'de kadroda düşünülmüyor. İngilizler kiralamaya sıcak bakıyor.

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