Fenerbahçe için Malang Sarr iddiası

Transferin son günleri yaklaşırken sarı-lacivertli ekibe sürpriz bir isim önerildi. Chelsea'nin Fransız stoperi Malang Sarr, menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye teklif edildi. 24 yaşındaki oyuncuda teknik heyetin raporuna göre atağa kalkılacak. Sarı-lacivertliler, stoper takviyesini öncelikli olarak görmüyor. Fakat teklifler alan Peres'in durumuna göre de bu operasyonda düğmeye basılacak. Geçen sezonu Monaco'da kiralık geçiren bu yıl Chelsea'de kadroda düşünülmüyor. İngilizler kiralamaya sıcak bakıyor.