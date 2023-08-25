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Fenerbahçe'de Altay Bayındır sonrası bir ayrılık daha! İşte yeni adresi

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Twente'yi 5-1 mağlup ederek tur kapısını sonuna kadar aralayan Fenerbahçe'de Altay Bayındır, Dominik Livakovic transferi sonrası taraftarlarla vedalaşarak sarı-lacivertlilerden ayrılmıştı. Fenerbahçe'de Altay sonrası bir futbolcuyla daha yollar ayrılıyor. İşte o isim ve detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2023 Cuma 12:38 Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2023 Cuma 12:52
Fenerbahçe'de Altay Bayındır sonrası bir ayrılık daha! İşte yeni adresi

Hollanda ekibinin tek golü ise 20. dakikada Manfred Ugalde'den geldi.

Fenerbahçe'de Altay Bayındır sonrası bir ayrılık daha! İşte yeni adresi

Öte yandan konuk takımda Youri Regeer, 43. dakikada VAR incelemesi sonrası direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Fenerbahçe'de Altay Bayındır sonrası bir ayrılık daha! İşte yeni adresi

İki takım arasındaki rövanş karşılaşması, 31 Ağustos Perşembe günü TSİ 20.00'de Hollanda'da oynanacak.

Fenerbahçe'de Altay Bayındır sonrası bir ayrılık daha! İşte yeni adresi

ALTAY BAYINDIR VEDA ETTİ

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında sahasında oynadığı Twente maçı öncesi Altay Bayındır taraftara veda etti.

Fenerbahçe'de Altay Bayındır sonrası bir ayrılık daha! İşte yeni adresi

Müsabaka öncesi yapılan anons ile sahanın ortasına gelen Altay Bayındır, sarı-lacivertli taraftarların tezahüratları eşliğinde veda etti.

Fenerbahçe'de Altay Bayındır sonrası bir ayrılık daha! İşte yeni adresi

Altay Bayındır'ın geçtiğimiz günlerde Manchester United için sağlık kontrolünden geçtiği de iddia edilmişti.

Fenerbahçe'de Altay Bayındır sonrası bir ayrılık daha! İşte yeni adresi

Milli kalecinin Manchester United ile gelecek günlerde resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

Fenerbahçe'de Altay Bayındır sonrası bir ayrılık daha! İşte yeni adresi

ALTAY SONRASI CRESPO DA YOLCU

Fenerbahçe'den ayrılacağı konuşulan isimlerden bir tanesi de Miguel Crespo.

Fenerbahçe'de Altay Bayındır sonrası bir ayrılık daha! İşte yeni adresi

Portekizli futbolcunun takımda forma giyme şansı gerçekleşen transferlerin ardından oldukça azaldı.

Fenerbahçe'de Altay Bayındır sonrası bir ayrılık daha! İşte yeni adresi

Üstelik Crespo'nun görev aldığı orta saha mevkisine Fenerbahçe bir takviye daha yapacak.

Fenerbahçe'de Altay Bayındır sonrası bir ayrılık daha! İşte yeni adresi

GENOA İSTİYOR

Takvim'in haberine göre; Crespo'yu en çok isteyen kulübün de Genoa olduğu ortaya çıktı.

Fenerbahçe'de Altay Bayındır sonrası bir ayrılık daha! İşte yeni adresi

4-1'lik Fiorentina yenilgisi sonrası Genoa'da transfer çalışmalarının hız kazandığı belirtilirken, Crespo için Fenerbahçe'nin 3-4 milyon Euro aralığında bir rakam talep ettiği haber detayında yer aldı.

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