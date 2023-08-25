Fenerbahçe'de Altay Bayındır sonrası bir ayrılık daha! İşte yeni adresi

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe ile Twente karşı karşıya geldi.
UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe ile Twente karşı karşıya geldi.
Sarı-lacivertliler rakibini 5-1 gibi farklı bir skorla mağlup ederek gruplara kalma yolunda büyük avantaj elde etti.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller İrfan Can Kahveci (2), Jayden Oosterwolde, Sebastian Szymanski ve Dusan Tadic (p) kaydetti.
Hollanda ekibinin tek golü ise 20. dakikada Manfred Ugalde'den geldi.
Öte yandan konuk takımda Youri Regeer, 43. dakikada VAR incelemesi sonrası direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
İki takım arasındaki rövanş karşılaşması, 31 Ağustos Perşembe günü TSİ 20.00'de Hollanda'da oynanacak.
ALTAY BAYINDIR VEDA ETTİ
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında sahasında oynadığı Twente maçı öncesi Altay Bayındır taraftara veda etti.
Müsabaka öncesi yapılan anons ile sahanın ortasına gelen Altay Bayındır, sarı-lacivertli taraftarların tezahüratları eşliğinde veda etti.
Altay Bayındır'ın geçtiğimiz günlerde Manchester United için sağlık kontrolünden geçtiği de iddia edilmişti.
Milli kalecinin Manchester United ile gelecek günlerde resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.
ALTAY SONRASI CRESPO DA YOLCU
Fenerbahçe'den ayrılacağı konuşulan isimlerden bir tanesi de Miguel Crespo.
Portekizli futbolcunun takımda forma giyme şansı gerçekleşen transferlerin ardından oldukça azaldı.
Üstelik Crespo'nun görev aldığı orta saha mevkisine Fenerbahçe bir takviye daha yapacak.
GENOA İSTİYOR
Takvim'in haberine göre; Crespo'yu en çok isteyen kulübün de Genoa olduğu ortaya çıktı.
4-1'lik Fiorentina yenilgisi sonrası Genoa'da transfer çalışmalarının hız kazandığı belirtilirken, Crespo için Fenerbahçe'nin 3-4 milyon Euro aralığında bir rakam talep ettiği haber detayında yer aldı.
Fenerbahçe 26 yaşındaki futbolcuyu 2021-22 sezonu başında Estoril'den 1.5 milyon Euro karşılığında kadrosuna katmıştı.