Haberler Fenerbahçe Altay Bayındır İngiltere'ye uçtu!

Altay Bayındır İngiltere'ye uçtu!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... İngiliz devi Manchester United'a transferi gündemde olan Fenerbahçe'nin başarılı eldiveni Altay Bayındır, İngiltere'ye uçtu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2023 Cuma 14:43
Altay Bayındır İngiltere'ye uçtu!

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe yönetiminden özel izin alarak transfer görüşmeleri için Yunanistan'a giden Altay Bayındır, dün sarı-lacivertlilerin Twente maçı kadrosunda yer alsa da yedek kulübesinde karşılaşmayı takip etti. Mücadele öncesinde taraftarları selamlayarak veda eden Altay Bayındır'ın bugün ise Manchester United macerası başladı.

Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen Altay Bayındır'ı Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç uğurladı. İkili uzun süre sohbet ederken Altay Bayındır, Ali Koç alandan ayrılırken kapıya kadar eşlik etti. Özel uçakla İngiltere'ye giden milli kalecinin, rutin sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

DİĞER
Trendyol Süper Lig’de haftanın maçları hangisi, ne zaman oynanacak, hangi maçlar iptal edildi? Trendyol Süper Lig haftanın programı belli oldu mu?
Yatırım günü! Başkan Erdoğan'dan Bitlis'te önemli açıklamalar | CANLI YAYIN
Altay sonrası bir ayrılık daha! İşte yeni adresi
G.Saray'dan bir transfer çalımı daha!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe ara vermeden Twente mesaisine başladı!
İsmail Kartal kayıpsız devam ediyor!
Ticaret Bakanlığı 1033 personel alımı detayları
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
KPSS tercihleri ne zaman 2023?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Konyaspor - Gaziantep maçı hangi kanalda? Konyaspor - Gaziantep maçı hangi kanalda? 14:09
Erzurumspor - Manisa FK maçı hangi kanalda? Erzurumspor - Manisa FK maçı hangi kanalda? 14:04
F.Bahçe ara vermeden Twente mesaisine başladı! F.Bahçe ara vermeden Twente mesaisine başladı! 14:01
Celta Vigo - Real Madrid maçı saat kaçta? Celta Vigo - Real Madrid maçı saat kaçta? 13:58
Merih Demiral ilk maçına çıktı! Merih Demiral ilk maçına çıktı! 13:34
Las Palmas - Real Sociedad maçı saat kaçta? Las Palmas - Real Sociedad maçı saat kaçta? 13:30
Daha Eski
Chelsea - Luton Town maçı saat kaçta? Chelsea - Luton Town maçı saat kaçta? 13:22
Formula 1'de sıra Hollanda Grand Prix'sinde Formula 1'de sıra Hollanda Grand Prix'sinde 13:10
Kulüp bulanamayan Hazard Futbolu bırakabilir! Kulüp bulanamayan Hazard Futbolu bırakabilir! 12:58
Klopp'tan flaş sözler! Salah gidecek mi? Klopp'tan flaş sözler! Salah gidecek mi? 12:45
Altay sonrası bir ayrılık daha! İşte yeni adresi Altay sonrası bir ayrılık daha! İşte yeni adresi 12:38
Leipzig - Stuttgart maçı saat kaçta? Leipzig - Stuttgart maçı saat kaçta? 11:59