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Fenerbahçe'nin rakibi Twente! İşte İsmail Kartal'ın ilk 11'i

Süper Lig devlerinden temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında sahasında Twente'yi konuk edecek. Kritik maç öncesi karşılaşma ile ilgili detaylar merak ediliyor. İşte maça dair önemli ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2023 Perşembe 06:50
Fenerbahçe'nin rakibi Twente! İşte İsmail Kartal'ın ilk 11'i

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında bugün Hollanda'nın Twente takımıyla karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı İngiliz Andrew Madley yönetecek. Madley'in yardımcılıklarını Ian Hussin ve Daniel Cook yapacak. Bu sezon Avrupa'da 4, ligde 2 olmak üzere toplamda oynadığı 6 resmi maçı da kazanan Fenerbahçe, rakibini yenerek rövanş öncesi avantaj sağlamayı hedefliyor.

FENERBAHÇE - TWENTE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Fenerbahçe: İrfan Can, Ferdi, Djiku, Peres, Oosterwolde, Fred, İsmail, Cengiz, Syzmanski, Tadic, Dzeko

Twente: Unnnerstall, Brenet, Hilgers, Pröpper, Rots, Sadilek, Regger, Stejin, Wolfswinkel, Naci, Ugalde

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