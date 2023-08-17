Fenerbahçe'de 12 ayrılık birden! İsmail Kartal onay verdi

Trendyol Süper Lig'de 2023/24 sezonunu zirvede tamamlayarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Trendyol Süper Lig'de 2023/24 sezonunu zirvede tamamlayarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Jorge Jesus'un ayrılığı sonrası takımı İsmail Kartal'a emanet eden sarı-lacivertliler, yaz transfer döneminde yaptığı takviyelerle büyük yankı uyandırdı.
Kaleci ve orta saha arayışları devam eden Kanarya'da takımdan ayrılacak isimler de merak konusu oldu.
Son olarak Cengiz Ünder ve Fred takviyeleriyle ses getiren Kanarya, geçtiğimiz sezonun sona ermesinin ardından birçok isimle de vedalaştı.
Fenerbahçe; Arda Güler, Enner Valencia, Attila Szalai, Bruma, Diego Rossi, Mergim Berisha, Dimitrios Pelkas, Mbwana Samatta, Joao Pedro (kiralık), Tiago Çukur (kiralık), Ertuğrul Çetin (kiralık) ve Çağtay Kurukalıp (kiralık) yollarını ayırdı.
Sabah'ın haberine göre; sarı-lacivertliler, kiralanacak isimler de dahil olmak üzere 12 futbolcusuyla daha yollarını ayıracak. İşte o isimler...
JIN-HO-JO (KİRALIK)
EMRE DEMİR (KİRALIK)
BURAK KAPACAK (KİRALIK)