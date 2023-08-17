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Fenerbahçe'de 12 ayrılık birden! İsmail Kartal onay verdi

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak isimler de merak konusu... Geçtiğimiz sezonun sona ermesinin ardından başta Arda Güler ve Enner Valencia olmak üzere birçok isimle yollarını ayıran sarı-lacivertliler, kiralık olarak gidecek futbolcular da dahil olmak üzere tam 12 isimle yollarını ayırmaya hazırlanıyor. İşte o isimler... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2023 Perşembe 14:36 Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2023 Perşembe 14:50
Fenerbahçe'de 12 ayrılık birden! İsmail Kartal onay verdi

Trendyol Süper Lig'de 2023/24 sezonunu zirvede tamamlayarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Fenerbahçe'de 12 ayrılık birden! İsmail Kartal onay verdi

Jorge Jesus'un ayrılığı sonrası takımı İsmail Kartal'a emanet eden sarı-lacivertliler, yaz transfer döneminde yaptığı takviyelerle büyük yankı uyandırdı.

Fenerbahçe'de 12 ayrılık birden! İsmail Kartal onay verdi

Kaleci ve orta saha arayışları devam eden Kanarya'da takımdan ayrılacak isimler de merak konusu oldu.

Fenerbahçe'de 12 ayrılık birden! İsmail Kartal onay verdi

Son olarak Cengiz Ünder ve Fred takviyeleriyle ses getiren Kanarya, geçtiğimiz sezonun sona ermesinin ardından birçok isimle de vedalaştı.

Fenerbahçe'de 12 ayrılık birden! İsmail Kartal onay verdi

Fenerbahçe; Arda Güler, Enner Valencia, Attila Szalai, Bruma, Diego Rossi, Mergim Berisha, Dimitrios Pelkas, Mbwana Samatta, Joao Pedro (kiralık), Tiago Çukur (kiralık), Ertuğrul Çetin (kiralık) ve Çağtay Kurukalıp (kiralık) yollarını ayırdı.

Fenerbahçe'de 12 ayrılık birden! İsmail Kartal onay verdi

Sabah'ın haberine göre; sarı-lacivertliler, kiralanacak isimler de dahil olmak üzere 12 futbolcusuyla daha yollarını ayıracak. İşte o isimler...

Fenerbahçe'de 12 ayrılık birden! İsmail Kartal onay verdi

ALTAY BAYINDIR

Fenerbahçe'de 12 ayrılık birden! İsmail Kartal onay verdi

GUSTAVO HENRIQUE

Fenerbahçe'de 12 ayrılık birden! İsmail Kartal onay verdi

WILLIAN ARAO (PANATHINAIKOS'A TRANSFER OLDU)

Fenerbahçe'de 12 ayrılık birden! İsmail Kartal onay verdi

MIGUEL CRESPO

Fenerbahçe'de 12 ayrılık birden! İsmail Kartal onay verdi

NAZIM SANGARE

Fenerbahçe'de 12 ayrılık birden! İsmail Kartal onay verdi

SERDAR DURSUN

Fenerbahçe'de 12 ayrılık birden! İsmail Kartal onay verdi

OMAR FAYED (KİRALIK)

Fenerbahçe'de 12 ayrılık birden! İsmail Kartal onay verdi

YİĞİT EFE DEMİR (KİRALIK)

Fenerbahçe'de 12 ayrılık birden! İsmail Kartal onay verdi

BARTUĞ ELMAZ (KİRALIK)

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