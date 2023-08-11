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Muriel'de 2 rakip

İtalyan basını, Atalanta'nın satış listesine koyduğu Luis Muriel'i Roma, F.Bahçe ve Suudi ekibi Al-Shabab'ın istediğini yazdı. Haberde; 32 yaşındaki oyuncu için Atalanta'nın 5 milyon Euro bonservis bedeli istediği vurgulandı. Fenerbahçe cephesi ise Muriel'i ikinci planda gördüklerini söyledi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2023 Cuma 06:50
Muriel'de 2 rakip
İtalyan basını, Atalanta'nın satış listesine koyduğu Luis Muriel'i Roma, F.Bahçe ve Suudi ekibi Al-Shabab'ın istediğini yazdı. Haberde; 32 yaşındaki oyuncu için Atalanta'nın 5 milyon Euro bonservis bedeli istediği vurgulandı. Fenerbahçe cephesi ise Muriel'i ikinci planda gördüklerini söyledi.
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