Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Cengiz Ünder çılgınlığı! Bonservis bedeli gün yüzüne çıktı

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Cengiz Ünder çılgınlığı! Bonservis bedeli gün yüzüne çıktı

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin son olarak ise milli yıldız Cengiz Ünder'in transferini bitirmeye çok yakın olduğu biliniyor. Bu transfere dair detaylar ise gün yüzüne çıkmaya başladı. İşte yaşanan gelişmeler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2023 Cumartesi 19:27
TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Cengiz Ünder çılgınlığı! Bonservis bedeli gün yüzüne çıktı

Fenerbahçe, eşleşmenin rövanş karşılaşması öncesi üst tura adeta göz kırptı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Cengiz Ünder çılgınlığı! Bonservis bedeli gün yüzüne çıktı

Zimbru ile oynanacak rövanş maçı 1 Ağustos Salı günü Moldova'da başlayacak.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Cengiz Ünder çılgınlığı! Bonservis bedeli gün yüzüne çıktı

Sarı-lacivertliler diğer yandan transfer harekatına da devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Cengiz Ünder çılgınlığı! Bonservis bedeli gün yüzüne çıktı

Kadroya birçok dünya yıldızını takviye eden kurmaylar önemli bir ismi daha transfer etmek için çalışmalarını hızlandırdı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Cengiz Ünder çılgınlığı! Bonservis bedeli gün yüzüne çıktı

Teknik direktör İsmail Kartal, "Aramıza katılacak birkaç oyuncu daha olabilir." ifadelerini kullanmıştı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Cengiz Ünder çılgınlığı! Bonservis bedeli gün yüzüne çıktı

Kurmaylar ise transfer dönemi bitmeden en az 3 takviye daha yapmayı planlıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Cengiz Ünder çılgınlığı! Bonservis bedeli gün yüzüne çıktı

Yönetim, sağ kanada yıldız bir ismi transfer etmek istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Cengiz Ünder çılgınlığı! Bonservis bedeli gün yüzüne çıktı

Listedeki 1 numararı futbolcu ise Cengiz Ünder.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Cengiz Ünder çılgınlığı! Bonservis bedeli gün yüzüne çıktı

Uzun zamandır Marsilya yöneticileri ile görüşen kurmaylar, pazarlıklarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Cengiz Ünder çılgınlığı! Bonservis bedeli gün yüzüne çıktı

Kapıyı 8+2 milyon euroluk bonservis teklifi ile açan Fenerbahçe, sonrasında 12 milyon euroluk bir teklif daha yapmıştı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Cengiz Ünder çılgınlığı! Bonservis bedeli gün yüzüne çıktı

Ancak Fransızlar pazarlıklarda geri adım atmadı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Cengiz Ünder çılgınlığı! Bonservis bedeli gün yüzüne çıktı

aspor.com.tr editörlerinden Ali Genç'in Foot Mercato'dan derlediği habere göre ise Fenerbahçe bu sefer pazarlıklarda sona geldi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Cengiz Ünder çılgınlığı! Bonservis bedeli gün yüzüne çıktı

Milli oyuncuyu kadrosuna katmak için yoğun çaba gösteren yönetim, teklifi yaklaşık 15 milyon euroya yükseltti.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Cengiz Ünder çılgınlığı! Bonservis bedeli gün yüzüne çıktı

Fransız devi ise tekliften memnun kaldı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Cengiz Ünder çılgınlığı! Bonservis bedeli gün yüzüne çıktı

Haberde Marsilya ile Fenerbahçe'nin yoğun geçen pazarlıkların ardından anlaşmaya yakın olduğu ifade edildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Cengiz Ünder çılgınlığı! Bonservis bedeli gün yüzüne çıktı

Ayrıca haberde, Marsilya'nın Aubameyang ve Sarr transferileri, Cengiz'in alacağı süreyi etkileyeceği için takımdan ayrılmaya sıcak olduğu yazıldı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Cengiz Ünder çılgınlığı! Bonservis bedeli gün yüzüne çıktı

CENGİZ ÜNDER KİMDİR?

Cengiz Ünder, 14 Temmuz 1997'de Balıkesir'de dünyaya geldi. Futbola Bucaspor altyapısında başlayan Cengiz, daha sonra Altınordu altyapısına geçti.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Cengiz Ünder çılgınlığı! Bonservis bedeli gün yüzüne çıktı

2014'te İzmir ekibiyle profesyonel sözleşme imzalayan milli yıldız, 2016 yazında 4.8 milyon Euro'ya Başakşehir'e transfer oldu.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Cengiz Ünder çılgınlığı! Bonservis bedeli gün yüzüne çıktı

1 yıl sonra Roma'ya 14.25 milyon Euro'ya imza atan Cengiz Ünder; sırasıyla Leicester City ve Marsilya'da kiralık olarak forma giydi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Cengiz Ünder çılgınlığı! Bonservis bedeli gün yüzüne çıktı

2022 yazında Fransız ekibince 8.4 milyon Euro'ya bonservisi alındı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Cengiz Ünder çılgınlığı! Bonservis bedeli gün yüzüne çıktı

2025'e kadar sözleşmesi bulunan kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 20 milyon Euro olarak gözüküyor.

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