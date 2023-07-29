TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Cengiz Ünder çılgınlığı! Bonservis bedeli gün yüzüne çıktı

Fenerbahçe'de yeni sezon çalışmaları hız kesmeden sürüyor.
Fenerbahçe'de yeni sezon çalışmaları hız kesmeden sürüyor.
Sarı-lacivertli ekip sezonu Zimbru mücadelesi ile açtı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yoluna devam etmek isteyen Kanarya, sahadan 5-0 galip ayrıldı.
Fenerbahçe, eşleşmenin rövanş karşılaşması öncesi üst tura adeta göz kırptı.
Zimbru ile oynanacak rövanş maçı 1 Ağustos Salı günü Moldova'da başlayacak.
Sarı-lacivertliler diğer yandan transfer harekatına da devam ediyor.
Kadroya birçok dünya yıldızını takviye eden kurmaylar önemli bir ismi daha transfer etmek için çalışmalarını hızlandırdı.
Teknik direktör İsmail Kartal, "Aramıza katılacak birkaç oyuncu daha olabilir." ifadelerini kullanmıştı.
Kurmaylar ise transfer dönemi bitmeden en az 3 takviye daha yapmayı planlıyor.
Yönetim, sağ kanada yıldız bir ismi transfer etmek istiyor.
Listedeki 1 numararı futbolcu ise Cengiz Ünder.
Uzun zamandır Marsilya yöneticileri ile görüşen kurmaylar, pazarlıklarını sürdürüyor.
Kapıyı 8+2 milyon euroluk bonservis teklifi ile açan Fenerbahçe, sonrasında 12 milyon euroluk bir teklif daha yapmıştı.
Ancak Fransızlar pazarlıklarda geri adım atmadı.
aspor.com.tr editörlerinden Ali Genç'in Foot Mercato'dan derlediği habere göre ise Fenerbahçe bu sefer pazarlıklarda sona geldi.
Milli oyuncuyu kadrosuna katmak için yoğun çaba gösteren yönetim, teklifi yaklaşık 15 milyon euroya yükseltti.
Fransız devi ise tekliften memnun kaldı.
Haberde Marsilya ile Fenerbahçe'nin yoğun geçen pazarlıkların ardından anlaşmaya yakın olduğu ifade edildi.
Ayrıca haberde, Marsilya'nın Aubameyang ve Sarr transferileri, Cengiz'in alacağı süreyi etkileyeceği için takımdan ayrılmaya sıcak olduğu yazıldı.
CENGİZ ÜNDER KİMDİR?
Cengiz Ünder, 14 Temmuz 1997'de Balıkesir'de dünyaya geldi. Futbola Bucaspor altyapısında başlayan Cengiz, daha sonra Altınordu altyapısına geçti.
2014'te İzmir ekibiyle profesyonel sözleşme imzalayan milli yıldız, 2016 yazında 4.8 milyon Euro'ya Başakşehir'e transfer oldu.
1 yıl sonra Roma'ya 14.25 milyon Euro'ya imza atan Cengiz Ünder; sırasıyla Leicester City ve Marsilya'da kiralık olarak forma giydi.
2022 yazında Fransız ekibince 8.4 milyon Euro'ya bonservisi alındı.
2025'e kadar sözleşmesi bulunan kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 20 milyon Euro olarak gözüküyor.