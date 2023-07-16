Cuadrado ikna edilecek

FenerbahçeJuan Cuadrado'yu ikna turlarına başladı... Daha önce Kolombiyalı yıldızla iki kez görüşen sarı-lacivertliler, bir sonuca varamamıştı. Birkaç gün içinde 35 yaşındaki yıldızın menajeriyle Milano'da yeniden bir araya gelecek olan yetkililer son teklifini sunacak.
FenerbahçeJuan Cuadrado'yu ikna turlarına başladı... Daha önce Kolombiyalı yıldızla iki kez görüşen sarı-lacivertliler, bir sonuca varamamıştı. Birkaç gün içinde 35 yaşındaki yıldızın menajeriyle Milano'da yeniden bir araya gelecek olan yetkililer son teklifini sunacak.