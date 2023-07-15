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FENERBAHÇE NEFTÇİ BAKÜ CANLI İZLE 📺 | Fenerbahçe - Neftçi Bakü maçı saat kaçta? FB maçı hangi kanalda?

Yeni sezon hazırlıklarını Rusya'da sürdüren Fenerbahçe, Neftçi Bakü ile hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe, Azerbaycan temsilcisi ile Rusya'daki son maçını oynayacak. Yeni transferlerin de süre alması beklenen müsabaka öncesi detaylar araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Neftçi Bakü maçı saat kaçta? FB maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2023 Cumartesi 11:53 Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2023 Cumartesi 12:20
FENERBAHÇE NEFTÇİ BAKÜ CANLI İZLE 📺 | Fenerbahçe - Neftçi Bakü maçı saat kaçta? FB maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe - Neftçi Bakü hazırlık maçını canlı takip etmek için tıklayın...

2023-2024 sezonunda 3 kulvarda yarışacak olan Fenerbahçe, hazırlık müsabakasında Neftçi Bakü ile karşılaşacak. Hazırlık turnuvası müsabakası heyecanla bekleniyor. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Neftçi Bakü hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - NEFTÇİ BAKÜ HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Neftçi Bakü hazırlık maçı 15 Temmuz Cumartesi günü saat 14:00'te S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

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