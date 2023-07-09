TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Djiku ile büyük ölçüde anlaştı

Fenerbahçe'de transfer harekatı devam ediyor... Sarı-lacivertliler, savunma hattına takviye yapacak. A Spor'un geçtiği son dakika haberine göre Fenerbahçe, Beşiktaş'ın da gündeminde yer alan Ganalı futbolcu Alexander Djiku ile büyük ölçüde anlaştı. Son olarak Strasbourg'da forma giyen ve bonservisi elinde olan 28 yaşındaki tecrübeli futbolcunun menajeri İstanbul'a gelmişti.

Son olarak Strasbourg forması giyen Djiku, Fransa'da dünyaya geldi. Gana asıllı yıldız futbolcu, kariyerinde Bastia, Caen ve Strasbourg gibi takımlarda forma giydi. Defans hattında stoper olarak görev yapan Djiku'nun güncel piyasa değeri ise 8 milyon euro...