Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Djiku ile büyük ölçüde anlaştı

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Djiku ile büyük ölçüde anlaştı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... A Spor'un geçtiği son dakika haberine göre Fenerbahçe, Beşiktaş'ın da gündeminde yer alan Alexander Djiku ile büyük ölçüde anlaştı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2023 Pazar 15:03 Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2023 Pazar 15:11
TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Djiku ile büyük ölçüde anlaştı

Fenerbahçe'de transfer harekatı devam ediyor... Sarı-lacivertliler, savunma hattına takviye yapacak. A Spor'un geçtiği son dakika haberine göre Fenerbahçe, Beşiktaş'ın da gündeminde yer alan Ganalı futbolcu Alexander Djiku ile büyük ölçüde anlaştı. Son olarak Strasbourg'da forma giyen ve bonservisi elinde olan 28 yaşındaki tecrübeli futbolcunun menajeri İstanbul'a gelmişti.

Son olarak Strasbourg forması giyen Djiku, Fransa'da dünyaya geldi. Gana asıllı yıldız futbolcu, kariyerinde Bastia, Caen ve Strasbourg gibi takımlarda forma giydi. Defans hattında stoper olarak görev yapan Djiku'nun güncel piyasa değeri ise 8 milyon euro...

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