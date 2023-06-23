Aziz Yıldırım basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu!

Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Aziz Yıldırım, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Toplantıda ilk sözü alan Şekip Mosturoğlu, "TFF, yeni dönemde 5 yıldızla ilgili konuyu sonlandırmasını bekliyoruz. Umuyoruz bu konuda istediğimiz sonucu elde ederiz. Şampiyonlukta emeği geçen tüm futbolcuların başarıları umarım tescil edilir." ifadelerini kullanarak sözü Aziz Yıldırım'a verdi.

AZİZ YILDIRIM'IN SÖZLERİNDEN ÖNE ÇIKANLAR ŞÖYLE:

İstemesek de böyle basın toplantılar düzenliyoruz. Ben 5 yıl önceki kongreden sonra, Fenerbahçe'yle ilişkimi keserek yeni bir hayat kurdum. Siz beni rahat bırakmıyorsunuz. Ben emekli oldum. Ben aslında bu toplantıyı televizyonda yapacaktım ancak moderasyon rahatsızlandı. Bazı komplolar söylüyorlar ama inanmak istemiyorum. Tek soru işareti, onun yerine başka bir moderasyon koyamadılar mı?

"GÜVENOYU İSTE, SEÇİM DEĞİL"

Ben konuşmayacaktım ancak mali kongrede yapılan konuşmalar beni bu açıklamaları yapmaya mecbur bıraktı. Kongre öncesi açıklamayı ben yaptım ama arkadaşlarımla da istişare ile yaptık. Fenerbahçe 5 yıldır çok güçsüz, Ali beyin şahsı ile bu iş yürümez. Benim dönemimde, güçlü insanlar vardı. Ekibimde her zaman bana fikir verecek, danışacağım, Fenerbahçe konusunda benle beraber çıkıp savaşabilecek, mücadele edecek insanlar vardı. Benim dışımda çıkıp kamuoyuna mesaj verecek, kavga edecek insanlar vardı. Bugün maalesef bu yok. Olağanüstü kongre yap deme sebebim buydu. Güvenoyu iste, seçim değil.

Açıklama yapsam, neden yaptı... Yapmasam, 'Ben Fenerbahçe'yim' diyen adam neden konuşmuyor. Ali beyi seçen kongre üyeleri ortada yok. 16 bin kişi oy verdi. Seçtiniz. Fenerbahçe daha iyi olsun diye seçtiniz. 5 senedir nerede verilen sözler? Neredesiniz kongre üyeleri. Başkan bağırıyor, 'Aday çıksın, kongre yapacağım' diyor. İçinizden bir tane çıkamıyor mu ya? Fenerbahçe'nin geldiği durum iyi değil.

"KİMSE ÇIKMAZSA BEN ADAYIM"

2024 seçiminde adaylar çıkmalıdır. Fenerbahçe hiçbir zaman başkansız kalmaz, kalamaz. 50 bin kongre üyesi var. En az 15 bin tanesi başkan adayı olarak ortaya çıkabilir. 'Benden başka aday çıkmaz' diyerek yürümek yanlıştır. Camia tehdit edilemez. Bu camia büyüktür ve o büyüklüğü ummadığınız anda gösterir. Ali bey ya kongre yap ve güvenoyu al ya da bu konuyu kapat. 'Aday çıksın yaparım' jestlerini bırak. Hiç kimse çıkmazsa, ben adayım. Bunu böyle bil. Camiayı zorlama, herkes haddini bilsin.

Pendik'e yenildik ve kupadan elendiğimiz dönemde kongre çağrısı yapıldı. Kongre kararı aldık ve yaptık, aday çıkmadı, yine tek başıma kaldım ve devam ettim. 1999'da bunu yaptım. Yönetimi değiştirdik ve güçlü yönetim yaparak devam ettik. 2006'da Denizli'de kaybettik, yeni yönetim yaptık. Ali bey de o yönetime girdi. Güvenoyu alarak devam ettik. Metris'ten döndükten sonra da yaptık. Bunlardan korkmamak lazım. Ali bey güvenoyu alsa, yıl sonuna kadar herkes konuşmaktan çekinir. Güvenoyu almazsanız, bir başarısızlıkta herkes ayağa kalkacak. Belki de kongre zamanı gelmeden, Fenerbahçe kongre yapacak. Bu görünüyor.

"BAŞKAN ADAYLARI BİZE GELİYOR!"

Biz başkan adayı aramıyoruz. Başkan adayı olmak isteyenler 'Ne olacak bu takımın hali' diyerek bize geliyorlar.

"ALİ KOÇ BUNLARA İNANIP KONUŞUYORSA YALAN SÖYLÜYOR"

En üzüldüğüm konu, 612 milyon dolar borç bıraktığımız yönündeki laflar. Bizim o zamanki dolar ve euro borcumuz o kadar değildi ki... Bundan sonra kim yanlış konuşursa, mahkemeye vereceğim. Namuslu, şerefli, ahlaklı olsunlar. Doğru olanı anlatsınlar. Topuk Yaylası, Fenerium, basketbol salonu... Bunları basın neden yazmıyor? O söylüyor, siz de 612 yazıyorsunuz. Bu kadar mal varlığı var. Stada ne kadar para harcadık? Biz, onu yaptık. Kulübün borcu hakkında bir daha yanlış açıklama yaparsanız mahkemeye vereceğim. Namuslu, şerefli ve ahlaklı olsunlar. Doğruyu anlatsınlar. Erol Bilecik, Burhan Karaçam yalan söylüyor. Ali Koç da bunlara inanıp konuşuyorsa o da yalan söylüyor.

Bizim için aslolan Fenerbahçe'dir. Şahıslar değildir. Ali Koç değildir, Aziz Yıldırım değildir. Fenerbahçe'nin büyüklüğüdür, ona zarar gelmemesidir.

5 yıllık döneminde 1 tane kupa aldın. Taraftar dertli, kongre üyeleri dertli. Sen hatalarını kabullenmek ve çözüm önerileri sunmak yerine suçluyorsun. Mali kongrede konuşmanın yarısını bana ayırıyorsun. Sen bırak Aziz Yıldırım'ı, 5 yılın hesabını ver. Kendi kendilerine rakamı şişiriyorlar. Sonra 612 milyon euro borç bıraktığımızı söylüyorlar. Borç 420 milyon euro olarak bıraktık. 90 milyon euro da bir girdi var. 330 milyon euro'ya geldik. 1998'in 15 Şubat'ın başkan oldum. 5.5 trilyon borç vardı. 60-70 milyon euro eder. Onu da düşerseniz, borç 250 milyon euro'dur.

"HEPSİNİ CEBİMDEN ÖDEYECEĞİM"

Fenerbahçe'den bir şey istemiyorum. Herkes beni rahat bıraksın. Ailemle, işimle uğraşayım. Beni zorla çekmeyin. Para harcamak benim için çocuk oyuncağı. Bir taraftan yardım edin diyeceksiniz, bir taraftan bize söveceksiniz. Olmaz. Hep şunu söyledim. Eğer bir mal varlığınız varsa, borcunuzun karşılığı bir değer varsa korkmayın. Borcunuz sizi rahatsız etmesin. Bizim bıraktığımız borç ve mal varlığını tespit edin. Borç fazla çıkarsa namus ve şeref sözü veriyorum, hepsini cebimden ödeyeceğim. Borç çıkmazsa namuslu olsunlar, çıkıp bunu açıklasınlar.

"ADAY OLURSA DESTEKLERİM"

Gönlümden geçen başkan adaylarından biri Murat Ülker. Onun başkan olmasını bir Fenerbahçeli olarak çok isterim. Fenerbahçe başkanlığı Murat beye çok yakışır ancak bu onun verebileceği bir karar. Karar verirse bütün kalbimle ve gücümle onu desteklerim. Ferit Şahenk de iyi bir Fenerbahçeli. Aday olursa, her türlü desteklerim. Benim yönetimimde en az 5-6 tane başkanlığa aday olabilecek isim var. Onlar da aday olursa, desteklerim.

"ARDA'YI TUT"

Geçenlerde söyledim, yine tavsiye veriyorum: Arda'yı tut; yanına da Kuyt'lar, Ortega'lar, Tuncay'lar, Hooijdonk'lar gibi yıldızlar al. Fenerbahçe'nin geleceğini kur. Çırağan'da şu basketbolu bize ver, biz yürütelim dedim. En az 25 milyon dolar para harcayacaktık. Bizi ne arayan oldu, ne soran oldu. Ali Koç'un Kulüpler Birliği başkanlığından istifa etmesi gerekiyor. Kulübün içine dönecek.

"BİRLİK VE BERABERLİK LAZIM"

Bu kadar başarısız bir Ali Koç beklemiyordum. Yanımızdakiler 'Başkan üzülmeyelim, belki de çok iyi şeyler yapar. O zaman daha çok seviniriz' dediler. Bu kötü gidişin sebebi tek adamlık. Camia bölündü. İnşallah bu sene toparlarlar. Birlik ve beraberlik lazım. Bir de iyi transferler yapmaları lazım.

"G.SARAY'DA OYNAMIŞ BİR KARDEŞİMİZ YANIMA GELDİ..."

Galatasaray ile oynadığımızda, 'bugün bayramımız' derdik. Oyuncuları motive etmek için söylerdik. Konuşmaya bir hafta önce başlardık. Galatasaray'da oynamış ve futbolu bırakan bir kardeşimiz yanıma geldi. 'Zamanında Kadıköy'e gelince Alex'i, Anelka'yı gördüğümüzde ayaklarımız titrerdi. Mağlup olacağımızı kabul edip sahaya çıkardık. Ama şimdi rahatız' dedi. Bunları kaybettik. 3 tane yiyoruz, çıkıp gidiyorlar. Seyirciden tepki yok. Stadyuma kimin girdiği belli değil.