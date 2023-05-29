Brezilya basını bombayı patlattı! Fenerbahçe kurt hocayla masada

Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe sahasında Antalyaspor'u konuk edecek.
Kanarya, şampiyonluk için ezeli rakibi Galatasaray'ın puan kaybetmesini bekleyecek.
Sarı lacivertli yönetim gelecek sezon için düğmeye bastı.
Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe sahasında Antalyaspor'u konuk edecek.
Kanarya, şampiyonluk için ezeli rakibi Galatasaray'ın puan kaybetmesini bekleyecek.
Sarı lacivertli yönetim gelecek sezon için düğmeye bastı.
Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Portekizli hocanın yeni sezonda Fenerbahçe'de devam edip etmeyeceği belirsizliğini koruyordu.
Tecrübeli çalıştırıcı sarı lacivertliler ile 1 senelik sözleşme yapmıştı.
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacağı belirsizliğini korurken Brezilya basını flaş bir iddia ortaya attı.
Brezilya basını 2022 Dünya Kupası'nda Brezilya'yı çalıştıran Tite'nin F.Bahçe'nin başına geçebileceğini öne sürdü.
UOL Esporte'nin haberine göre, milli takımdan ayrılan 62 yaşındaki hoca sarı-lacivertli ekiple masaya oturdu.
Tite'nin ayrıca Suudi Arabistan'dan Al Hilal, Yunanistan'dan Olimpiakos ve bir Japon kulübüyle görüştüğü iddia edildi.
Corinthians'tan gelen teklifi reddeden dünyaca ünlü çalıştırıcının kariyerine ülkesinin dışında devam etmesi bekleniyor.
Jorge Jesus'un geleceğinin netleşmediği F.Bahçe'nin, geçtiğimiz günlerde Vincenzo Montella ile görüştüğü de iddia edilmişti.
2022 Dünya Kupası'nda Hırvatistan'a penaltılarla elenen Brezilya'da teknik direktörü Tite dönemi sona ermişti.
Tite kariyerinde Brezilya Milli Takımı, Corinthians, Atletico Mineiro, Palmeiras, Al-Ain, Internacional, Al-Wahda takımlarında görev yaptı.