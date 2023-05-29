Haberler Fenerbahçe Brezilya basını bombayı patlattı! Fenerbahçe kurt hocayla masada

Brezilya basını bombayı patlattı! Fenerbahçe kurt hocayla masada

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de gelecek sezon takımın teknik direktörünün kim olacağı merak konus. Jesus'un geleceği belirsizliğini korurken, Brezilya basını sarı lacivertlilerin flaş bir isimle görüştüğünü duyurdu. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2023 Pazartesi 06:50
Brezilya basını bombayı patlattı! Fenerbahçe kurt hocayla masada

Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe sahasında Antalyaspor'u konuk edecek.

Brezilya basını bombayı patlattı! Fenerbahçe kurt hocayla masada

Kanarya, şampiyonluk için ezeli rakibi Galatasaray'ın puan kaybetmesini bekleyecek.

Brezilya basını bombayı patlattı! Fenerbahçe kurt hocayla masada

Sarı lacivertli yönetim gelecek sezon için düğmeye bastı.

Brezilya basını bombayı patlattı! Fenerbahçe kurt hocayla masada

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Brezilya basını bombayı patlattı! Fenerbahçe kurt hocayla masada

Portekizli hocanın yeni sezonda Fenerbahçe'de devam edip etmeyeceği belirsizliğini koruyordu.

Brezilya basını bombayı patlattı! Fenerbahçe kurt hocayla masada

Tecrübeli çalıştırıcı sarı lacivertliler ile 1 senelik sözleşme yapmıştı.

Brezilya basını bombayı patlattı! Fenerbahçe kurt hocayla masada

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacağı belirsizliğini korurken Brezilya basını flaş bir iddia ortaya attı.

Brezilya basını bombayı patlattı! Fenerbahçe kurt hocayla masada

Brezilya basını 2022 Dünya Kupası'nda Brezilya'yı çalıştıran Tite'nin F.Bahçe'nin başına geçebileceğini öne sürdü.

Brezilya basını bombayı patlattı! Fenerbahçe kurt hocayla masada

UOL Esporte'nin haberine göre, milli takımdan ayrılan 62 yaşındaki hoca sarı-lacivertli ekiple masaya oturdu.

Brezilya basını bombayı patlattı! Fenerbahçe kurt hocayla masada

Tite'nin ayrıca Suudi Arabistan'dan Al Hilal, Yunanistan'dan Olimpiakos ve bir Japon kulübüyle görüştüğü iddia edildi.

Brezilya basını bombayı patlattı! Fenerbahçe kurt hocayla masada

Corinthians'tan gelen teklifi reddeden dünyaca ünlü çalıştırıcının kariyerine ülkesinin dışında devam etmesi bekleniyor.

Brezilya basını bombayı patlattı! Fenerbahçe kurt hocayla masada

Jorge Jesus'un geleceğinin netleşmediği F.Bahçe'nin, geçtiğimiz günlerde Vincenzo Montella ile görüştüğü de iddia edilmişti.

Brezilya basını bombayı patlattı! Fenerbahçe kurt hocayla masada

2022 Dünya Kupası'nda Hırvatistan'a penaltılarla elenen Brezilya'da teknik direktörü Tite dönemi sona ermişti.

Brezilya basını bombayı patlattı! Fenerbahçe kurt hocayla masada

Tite kariyerinde Brezilya Milli Takımı, Corinthians, Atletico Mineiro, Palmeiras, Al-Ain, Internacional, Al-Wahda takımlarında görev yaptı.

DİĞER
Asmalı Konak'ın Dilara'sına yıllar acımadı! Selda Özer şimdi tanınmaz halde...
Başkan Erdoğan'dan "Türkiye Yüzyılı" paylaşımı: Büyük Türkiye zaferimiz hayırlı olsun
O rakam ortaya çıktı! İşte F.Bahçe'nin Livakovic teklifi
Galatasaray'dan savunmaya sürpriz isim!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe ve G.Saray'dan transfer savaşı!
O rakam ortaya çıktı! İşte F.Bahçe'nin Livakovic teklifi
İstanbul'un fethi mesajları resimli 2023
Seçimin 2. turunda kaç kişi oy kullandı?
29 Mayıs resmi tatil mi 2023?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de şok ayrılık! Taraftarın sevgilisi gidiyor F.Bahçe'de şok ayrılık! Taraftarın sevgilisi gidiyor 01:05
Disiplinden taviz vermedi! İdmanda... Disiplinden taviz vermedi! İdmanda... 01:05
Beşiktaş'a Atiba'nın yerine dünya yıldızı! Beşiktaş'a Atiba'nın yerine dünya yıldızı! 01:05
Ve resmi açıklama! F.Bahçe'ye gelecek mi? Ve resmi açıklama! F.Bahçe'ye gelecek mi? 01:05
Mancini kararını verdi! Zaniolo... Mancini kararını verdi! Zaniolo... 01:05
Origi'den transfer kararı! F.Bahçe'ye kötü haber Origi'den transfer kararı! F.Bahçe'ye kötü haber 01:05
Daha Eski
G.Saray elinden kaçırdı! İşte yeni takımı G.Saray elinden kaçırdı! İşte yeni takımı 01:05
Transferle ayrılık! İşte yeni adresi Transferle ayrılık! İşte yeni adresi 01:05
Attan düşen Sergio Rico yoğun bakımda! Attan düşen Sergio Rico yoğun bakımda! 01:05
Aslan'a sürpriz 10 numara! Buruk istedi Aslan'a sürpriz 10 numara! Buruk istedi 01:05
F.Bahçe'nin eski gözdesi Fırtına'nın gündeminde! F.Bahçe'nin eski gözdesi Fırtına'nın gündeminde! 01:05
Flaş sözler! "Jesus rahatsız etmiyor da Güneş mi ediyor?" Flaş sözler! "Jesus rahatsız etmiyor da Güneş mi ediyor?" 01:05